Создание прототипов сайта, написание ТЗ, ведение проектов.

Создаю прототипы сайтов в Axure. 3000 руб.

Срок исполнения 3 дня.

Возможно сделать за 1 день, плюс 1500 руб за срочность.

Вы получите интерактивный прототип сайта в виде архива с html файлами.

Будут отрисованы типовые страницы сайта. Будут работать ссылки и осуществляться переходы со страницы на страницу, анимация меню. прокрутка, всплывающие окна.

Действует ограничение – не более 10 типовых страниц, за страницы сверх нормы + 300 руб.

Что такое прототипы сайты и зачем они нужны?

Прототип сайта — это схематическое изображение страниц сайта, на которых указаны элементы сайта (кнопки, меню, формы для ввода данных, блоки для показа данных и т.д.). Прототипы будущего сайта помогают нашим клиентам наглядно увидеть концепцию их сайта и продумать расположение основных элементов дизайна.

Благодаря прототипу Вы сможите:

продумать размещение основных блоков;

поэкспериментировать и продумать систему навигации;

оценить собственные потребности;

увидеть, что получится в итоге

Прототип страниц будущего сайта специалистам в последующей разработке.

Он позволит:

продумать взаимодействие посетителя и сайта (какие элементы расположить на страницах, где их расположить);

исключить ошибки до того, как будет проектироваться окончательный дизайн;

исключить ошибки в настройке системы управления содержанием сайта;

сократить число доработок системы, вызванных несоответствием ее функциональности ожиданиям клиента.

оптимизировать сроки разработки проекта по каждому из этапов работ.

Иногда разработка прототипов сайта занимает больше времени, чем работа над дизайаном или установка системы управления. Но разработав прототипы, клиет уверен в результате, а интернет-агентство уверено в требованиях и целях.

Способ выполнения работы: с возможной личной встречей в г. Москва

Что нужно, чтобы начать

О чем будет сайт.

Примерная структура, функциональные блоки.

Список сайтов конкурентов, которые понравились.

Цели которых вы хотите достичь при помощи этого сайта.