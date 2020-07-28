Маркетинг, сайты, автоматизация продаж

Добрый день! Меня зовут Екатерина, и я дипломированный маркетолог. В сфере онлайн-маркетинга я уже 2 года, занимаюсь автоматизацией продаж, созданием продающих сайтов, а так же продумываю индивидуальные воронки продаж, которые увеличивают конверсию в несколько раз! У меня обширный опыт работы - от строительных компаний до инфопродюссирования блоггеров в инстаграм, для меня нет "сложных" и "непонятных" тем, я с головой погружаюсь в каждый проект и пытаюсь выжать максимум пользы для заказчика!