Контент-менеджер, интернет-маркетолог

удаленно с 05.2015

Интернет-маркетолог

с 01.2013 по 12.2017 (4 года 11месяцев)

сеть ресторанов McFoxy (ресторанный бизнес)

Настройка и ведение контекстной рекламы:

Яндекс.Директ, Google Adwords, vk.com, facebook.com

директ-маретинг (sms, email - рассылка)

Контроль и ведение баннерной рекламы, брендинг,видео-рекламы:

ex.ua, sinoptik.ua, freemail.ukr.net, gismeteo.ua,megogo.net и множество других

Запуск рекламы на тизерных площадках:

teasernet.com,bodyclick.net, medianet.adlabs.ru идр.

Поиск и оценка новых источников трафика;

Разработка, ведение и анализ рекламных кампаний

Работа с html версткой сайта, загрузка модулей, CMSWordPress, Opencart

Подготовка макетов в Photoshop

Администрирование сайта mcfoxy.com

Написание статей на порталах

Коммуникация, наполнение, обновление контента насайтах-партнерах

Работа с отзывами и Google-оповещениями

Администрирование групп, коммуникация с участниками в соц.сетях:

vk.com,facebook.com, twitter.com

Работа с GoogleAnatytics

Постановка задач, контроль работы дизайнера

Контроль работы интернет-подрядчиков

Работа с порталами групповых скидок (размещение купонов)

Работа с картами (maps.google.com.ua, yandex.ua,kiev.yarmap.ua, mapia.ua)

Работа с РК агенствами по офлайн рекламе (радио, ТВ, рекламав лифтах, сити-лайты, плазмы, борды, газета)

Сертификат POWERSCHOOL «Маркетинг в социальных сетях от19.08.2012

Сертификат по основам рекламы в AdWords до 21.01.2016

Интернет-маркетолог

с 01.2012 по 11.2012 (10 месяцев)

сеть ресторанов MAFIA (ресторанный бизнес)

Настройка и ведение контекстной рекламы:

Яндекс.Директ, Google Adwords, facebook.com, vk.com

Контроль и ведение баннерной рекламы:

bannerka.ua, i.ua, gismeteo.ua, pogodnik.com, ex.ua,sinoptik.ua, bigmir.net и т.д.

Выбор площадок для продвижения мероприятий

Работа с html версткой сайта, Photoshop

Ежедневный анализ рекламных кампаний, отчеты для руководства

Администрирование сайта mafia.ua

Коммуникация, наполнение, обновление контента насайтах-партнерах

Работа с отзывами и Google-оповещениями

Администрирование, коммуникация с участниками, проведение конкурсовв соц. сетях:

vk.com,facebook.com, odnoklassniki.ru, twitter.com

Работа с GoogleAnatytics и Яндекс Метрикой.

Постановка задач дизайнеру, SMM-щику (foursquare.com,социалки, блоги), сеошнику

Работа с лидерами-мнений.

Работа с порталами групповых скидок (размещение купонов).

Работа с картами (maps.google.com.ua, yandex.ua,kiev.yarmap.ua, mapia.ua)

Участник конференций:

IForum-2012, Интернет-кухня-2012, Контекстная реклама. Фишкидля продвинутых от Маршалл Шон, участник семинара Дамира Халилова (SMM -

специалист №1 в СНГ) "Маркетинг в социальных сетях. МОД (механизм

образования дохода)"

Проведение "Дня журналистики" в ресторане MAFIA.

Менеджер-проектов

с 05.2011 по 01.2012 (8 месяцев)

(Гравитация, Invision, Webklaster) - одна компания(Разработка IT-услуг)

встреча, общение, постоянная коммуникация с клиентами.Составление технического задания. Составление перечня документов на создание

сайта, логотипа или фирменного стиля компании клиента. Занесение информации в

1С. Ведение клиента от А до Я - подписания акта выполненных работ. Загрузка

контента в CMS Typo3, а также редактирование изображений в Photoshop и других

графических программах.

Аудитор-аналитик, менеджерконтроля качества + менеджер своих проектов

с 12.2010 по 05.2011 (5 месяцев)

ООО "Нетпик" (интернет-маркетинг)

проверка работы sео-специалистов, менеджеров, назначениештрафов; анализ репутации компании, подготовка документации (презентаций,

коммерческие предложения, прайсы и т.д.), ведение текущих проектов, общение с

клиентами.

Администратор проекта stoim.com.ua

с 09.2010 по 12.2010 (3 месяца)

ООО "Нетпик" (интернет-маркетинг)

администрирование проекта stoim.com.ua, работа с админкой,анализ заявок, проработка функционала.

Менеджер по работе склиентами

с 08.2010 по 12.2010 (4 месяца)

ООО "Нетпик" (интернет-маркетинг)

привлечение клиентов, обработка заявок, подготовкакоммерческих предложений, встреча с клиентами, оформление договоров,

сопровождение проектов, творчество.

Специалист по продажеконтекстной рекламы

с 06.2010 по 07.2010 (1 месяц)

«Sponge» (продвижение сайтов)

телефонная коммуникация, выезд к клиенту, заключениедоговоров, подбор ключевых слов для продвижение сайта, творчество.

Специалист по управлениюактивами

с 07.2008 по 06.2010 (1 год 11месяцев)

ООО "Администратор НПФ" (управление активами НПФ)

01.07.08 - 01.09.08 – специалист бэк -офиса - работа сотчетностью, ПО, анализ направлений инвестирования

01.09.08 - 01.04.09 - портфельный менеджер - занималсядиверсификацией инвестиционных портфелей, внедрением нового ПО для оптимизации

работы с активами, работа с отчетностью в УАИБ и ГКЦБФР

01.04.09 - 14.06.2010 - специалист по управлению активами -отвечал за направление банки, золото, недвижимость; подготовка инвест.

предложений на рынке банковских услуг; весь процесс заключения депозитных

договоров; покупка / продажа золота; покупка объектов недвижимости; работа с

ежедневной отчетностью; составление прогнозов финансового рынка Украины по

направлениям банки, золото, недвижимость; построение моделей; проведение

переговоров с банками; финансовая аналитика; работа с бухгалтерской,

финансовой, управленческой отчетностью; занимался управлением финансовых

потоков самого большого в Украине НПФ.

Образование

Высшее

с 09.2004 по 05.2009

Национальная академия государственного управления одесский региональныйинститут государственного управления при Президенте Украины, менеджмент

организаций, менеджер - экономист, Одесса.

Диплом бакалавра - экономист,

диплом специалиста - менеджер организаций. Обучался поспециальности с уклоном на инвестиции (финансовый рынок).

Профессиональныенавыки

Навыки работы с компьютером

уверенный пользователь ПК. Работаю в Word, Excel,PowerPoint, Access, почтовые программы, HTML, 1С, Photoshop, Premiere Pro,

Wondershare Filmora знаком с основами PHP5, MySQL, CSS. Работал с CMS Typo3,

Wordpress. Участвовал во внедрении нового ПО по работе с инвестициями.

Занимался интернет раскруткой. Имею свои сайты и веду блог. Сертификат

POWERSCHOOL «Маркетинг в социальных сетях от 19.08.2012

Сертификат по основам рекламы в AdWords до 21.01.2016

Знаниеязыков

Немецкий — начинающий

Английский — средний

Дополнительнаяинформация

Ответственный, целеустремленный, обладаю аналитическимскладом ума, большое общение на финансовом рынке при заключении депозитных

договоров, наработана четкость при составлении отчетов, хороший пользователь ПК

(назначен ответственным за внедрение нового ПО для работы с активами), большой

опыт с ведением финансовой отчетности в УАИБ и ГКЦБФР (направления ценные

бумаги, депозиты, недвижимость, драгоценные металлы), опыт по части

юридического сопровождения при открытии депозитов, покупки/продажи золота,

недвижимости, ЦБ на рынке ПФТС.

Опыт на рынке интернет-маркетинга, знаком со всеми основнымиметодами продвижения интернет-ресурсов.

Наполнял большое количество сайтов.

Веду игровой канал на ЮТЮБ:https://www.youtube.com/channel/UC_i9WaNmNkivBGyUxu3SleQ