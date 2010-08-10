Оборудование по металлообработке

ТОО "Станкомашторг" - продажа металлообрабатывающих станков

Наше предприятие продает металлообрабатывающие станки Российских и зарубежных станкостроительных заводов — лидеров на рынке станков и оборудования: универсальные станки токарные станки, фрезерные станки, сверлильные станки, отрезные станки, шлифовальные станки, зубодолбежные станки, станки с ЧПУ (CNC), обрабатывающие центры, листогибы, гидравлические прессы, оборудование профилегибочное, станки для гравировки, оборудование кузнечное, трубогибы, станки и оборудование для резки металлов (станки лазерной резки металла, станки гидроабразивной резки, аппараты плазменной резки и т. д.), а также запчасти к станочному оборудованию и инструменты для станков. Мы предлагаем станки:

токарные, трубонарезные, фрезерные, шлифовальные, заточные, отрезные, круглопильные, ленточнопильные, поперечно-строгальные, долбежные, резьбонарезные, вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, точильно-шлифовальные

вальцегибочные, листогибы, гильотины, системы плазменного раскроя, пресс-ножницы, пресса, молоты ковочные, трубогибы и профилегибы, резьбонарезные, фальцепрокатные, зиговочные, станки для резки и гибки арматуры, правильно-отрезные, координатно-пробивные пресса

тел.: +7(727)239-87-46, 317-87-90, 239-34-47, +77018884849

e-mail: [email protected]

web: http://www.smtorg.kz/