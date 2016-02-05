smug_rasins

Человек, пароход, переводчик.

Привет! (Надеюсь, этозвучит не слишком фамильярно, ведь мы возможные участники товарно-денежных отношений,

кхм). Меня зовут Валерия, я учусь на третьем курсе лингвистического факультета

и, чтобы оплатить недешёвые лакомства для моего ручного динозавра, выполняю

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пишу крохотные эссе на любые темы как на английском, так и на русском. Доверьтесь

мне, я ответственная, любознательная и люблю то, что делаю.