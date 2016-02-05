smug_rasins

Валерия smug_rasins

 
29 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Человек, пароход, переводчик.

Привет! (Надеюсь, этозвучит не слишком фамильярно, ведь мы возможные участники товарно-денежных отношений,

кхм). Меня зовут Валерия, я учусь на третьем курсе лингвистического факультета

и, чтобы оплатить недешёвые лакомства для моего ручного динозавра, выполняю

студенческие работы по английскому  латыни,переводы английский-русский и обратно и с удовольствием и неудержимой страстью

пишу крохотные эссе на любые темы как на английском, так и на русском. Доверьтесь

мне, я ответственная, любознательная и люблю то, что делаю.