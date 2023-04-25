Motion - designer

Доброго времени суток!

Меня зовут Сергей Мухин

Я моушн дизайнер. В 2016 году я закончил Архитектурно-строительный университет в Санкт-Петербурге : СпбГАСУ по специальности дизайнер архитектурной среды.

Поработал архитектором и 3д визуализатором несколько лет, после чего увлекся видео-съемкой и моушн дизайном. Познакомился со студией автомобильной эрографии "Арт-Техника" и стал штатным моушн-дизайнером) С тех пор мой путь связан с подвижной и статичной 2д и 3д графикой.





Владею следующими программами:

-Archicad

-3ds max

-cinema 4d



-Adobe after effects

-Adobe premiere pro

-Adobe photoshop

-Adobe illustrator



Я не так давно на Бирже Weblancer, по этому мне особенно важно сделать вашу работу качественно и в срок. Буду очень рад посотрудничать и поработать над вашим проектом.