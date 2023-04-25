Доброго времени суток!
Меня зовут Сергей Мухин
Я моушн дизайнер. В 2016 году я закончил Архитектурно-строительный университет в Санкт-Петербурге : СпбГАСУ по специальности дизайнер архитектурной среды.
Поработал архитектором и 3д визуализатором несколько лет, после чего увлекся видео-съемкой и моушн дизайном. Познакомился со студией автомобильной эрографии "Арт-Техника" и стал штатным моушн-дизайнером) С тех пор мой путь связан с подвижной и статичной 2д и 3д графикой.
Владею следующими программами:
-Archicad
-3ds max
-cinema 4d
-Adobe after effects
-Adobe premiere pro
-Adobe photoshop
-Adobe illustrator
Я не так давно на Бирже Weblancer, по этому мне особенно важно сделать вашу работу качественно и в срок. Буду очень рад посотрудничать и поработать над вашим проектом.
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- Анимация логотипа в Adobe After Effects1 просмотр
- Анимация логотипа в Adobe After Effect1 просмотр
- Шейповая анимация в Adobe After Effects1 просмотр