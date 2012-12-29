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Образование

Национальный Медицинский Университет им. Горького

Специальность Фармация(студент, бакалавр)

Деловые и профессиональные качества:

исполнительность,отзывчивость,аккуратность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, неконфликтность, пунктуальность, высокая работоспособность.