Навыки:
- Переводы с русского на украинский\ с украинского на русский
Образование
Национальный Медицинский Университет им. Горького
Специальность Фармация(студент, бакалавр)
Деловые и профессиональные качества:
исполнительность,отзывчивость,аккуратность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, неконфликтность, пунктуальность, высокая работоспособность.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#2500
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5534
Переводы
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#6376
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#10193