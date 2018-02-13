snb

Сергей snb

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Доработать bat скрипт в винде.

    Доработать  скрипт который занимается генерацией видео из фото. генерация видео происходит при помощи ffmpeg - это кроссплатформенная open-source библиотека для обработки видео- и аудиофайлов Вот сам скрипт в бат файле @echo off  for ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад