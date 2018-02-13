Показать как вручную вводятся прокси сервера в программе softether vpn для подключение к сети интернет
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Показать как вручную вводятся прокси сервера в программе softether vpn для подключение к сети интернет
Доработать скрипт который занимается генерацией видео из фото. генерация видео происходит при помощи ffmpeg - это кроссплатформенная open-source библиотека для обработки видео- и аудиофайлов Вот сам скрипт в бат файле @echo off for ...
Проверить корректность перевода на немецком языке.