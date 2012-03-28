Широкий круг интересов. От экономики до политики,программирование...вазание

Дроздова Светлана Николаевна

E-mail: [email protected] • г. Кривой Рог ул. 22-го партсъезда•моб. Тел. 0972102555

Моб.тел. 0632017928

Образование

Государственная металлургическая академия Украины

1997 год Диплом: инженер-экономист по специальности “Экономика предприятий”

КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

27/04/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Комплексный курс программирования на платформе

1С:Предприятие 8.2»

30/03/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Использование запросов в системе 1С:Предприятие

8.2»

28/03/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Введение в конфигурирование в системе

1С:Предприятие 8.2 Основные объекты. Версия 8.2»

12/06/07 - 22/06/07 Киев ООО "Борлас Украина" .Для руководителей и специалистов

Тема: 10q FB1 Oracle Forms Developer 10q:Build Internet Applications 10q PB Oracle reports

Developer 10q:Build Reports

11/02/08 - 13/02/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов

Тема: Основы ITIL (Foundation)

07/04/08 - 09/04/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов

Тема: Oracle Database 10g: Разработка программных модулей PL/SQL

03/11/08 - 04/11/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов

Тема: Oracle Database 10g: Advanced PL\SQL

01/06/04 - 14/06/04 Днепропетровский государственный институт технического обучения. Тема: Система обучения персонала на производстве.

Опыт работы

“АрселорMittal Кривий Ріг” | Кривой рог ул.Ордженикидзе,1

Ведущий инженер-программист Февраль 1999 – Сентябрь 2011

Работая в качестве ведущего инженера-программиста сектора разработки бизнес-приложений учета труда и зарплаты отдела разработки бизнес-приложений системы «Персонал» ведущего металлургического предприятия Украины приобрела опыт в постановке, разработке, отладке, документировании и сопровождении прикладных информационных систем (СУБД Oracle, Windows, Unix). С января 1978 года по февраль 1999 года в комбинате «Криворожсталь» занимала такие должности, как оператор подготовки данных и оператор ЭВМ.

Умения и навыки

- Более 10-и лет опыта программирования с использованием инструмментария Oracle, включая Oracle Forms и Reports.

- Большой опыт в написании на SQL , PL/SQL.

- Хорошие аналитические навыки, ориентация на быстрое решение проблем, быстрая обучаемость.

- Языки программирования: SQL, PL/SQL, UnixShell, PRO-C, 1c 8.2, 3ds maxs.

- Операционные системы: Windows NT/2000/XP, UNIX SCO.

- Офисное ПО: Microsoft Office 2000/XP/2003/2012.

- Русский и Украинский языки.