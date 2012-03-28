Дроздова Светлана Николаевна
E-mail: [email protected] • г. Кривой Рог ул. 22-го партсъезда•моб. Тел. 0972102555
Моб.тел. 0632017928
Образование
Государственная металлургическая академия Украины
1997 год Диплом: инженер-экономист по специальности “Экономика предприятий”
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
27/04/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Комплексный курс программирования на платформе
1С:Предприятие 8.2»
30/03/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Использование запросов в системе 1С:Предприятие
8.2»
28/03/2012 Кривой Рог ООО «Белый ветер» «Введение в конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8.2 Основные объекты. Версия 8.2»
12/06/07 - 22/06/07 Киев ООО "Борлас Украина" .Для руководителей и специалистов
Тема: 10q FB1 Oracle Forms Developer 10q:Build Internet Applications 10q PB Oracle reports
Developer 10q:Build Reports
11/02/08 - 13/02/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов
Тема: Основы ITIL (Foundation)
07/04/08 - 09/04/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов
Тема: Oracle Database 10g: Разработка программных модулей PL/SQL
03/11/08 - 04/11/08 Киев БМС "Консалтинг" Для руководителей и специалистов
Тема: Oracle Database 10g: Advanced PL\SQL
01/06/04 - 14/06/04 Днепропетровский государственный институт технического обучения. Тема: Система обучения персонала на производстве.
Опыт работы
“АрселорMittal Кривий Ріг” | Кривой рог ул.Ордженикидзе,1
Ведущий инженер-программист Февраль 1999 – Сентябрь 2011
Работая в качестве ведущего инженера-программиста сектора разработки бизнес-приложений учета труда и зарплаты отдела разработки бизнес-приложений системы «Персонал» ведущего металлургического предприятия Украины приобрела опыт в постановке, разработке, отладке, документировании и сопровождении прикладных информационных систем (СУБД Oracle, Windows, Unix). С января 1978 года по февраль 1999 года в комбинате «Криворожсталь» занимала такие должности, как оператор подготовки данных и оператор ЭВМ.
Умения и навыки
- Более 10-и лет опыта программирования с использованием инструмментария Oracle, включая Oracle Forms и Reports.
- Большой опыт в написании на SQL , PL/SQL.
- Хорошие аналитические навыки, ориентация на быстрое решение проблем, быстрая обучаемость.
- Языки программирования: SQL, PL/SQL, UnixShell, PRO-C, 1c 8.2, 3ds maxs.
- Операционные системы: Windows NT/2000/XP, UNIX SCO.
- Офисное ПО: Microsoft Office 2000/XP/2003/2012.
- Русский и Украинский языки.