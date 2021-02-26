snegandreas

Кто хочет - тот добьётся

На данный момент являюсь студентом, возникла потребность в организации финансового потока от самозанятости.

О моих навыках:

[Навык печати]

Мой образ жизни тесно связан с ПК, т.к. я гик-интроверт.

Ещё в моём далёком детстве от 10+ лет назад я переиграл во множество культовых игр, в том числе и которые были в БД чемакса(платформа с чит-кодами для игр).

Многие в то время баловались чит-кодами.

И вот однажды, когда мне просто надоело каждый раз искать буквы, я решил попробовать научиться вводить коды по памяти,

мне всё равно нечего было делать и я таким образом нашёл себе занятие для коротания времени.

Я даже и не подозревал что это считалось полноценным навыком, который даже где-то и кому-то может быть полезен.

Спустя пару недель результаты были практически безупречными. Затем я уже перешёл в соц. сети и мультиплееры,

в которых мой скилл наборщика улучшился и закрепился. И уже по итогу начал использовать его повседневно, в том числе и в сёрфинге по рунету.

[Диктор]

Благодаря школе я улучшил свою память, дикцию, интонацию.

Чему способствовали рассказы стихов, пересказы и устное изложение аргументаций.

А постоянная беседа с людьми из моего близкого окружения способствовали дополнительным повышением уровня речевых навыков,

т.к. беседовал я с ними стараясь излагаться обдуманно, как можно красивее и грамотнее.

Вёл переговоры с заказчиками из ниши кодинга, где также приходилось применять тактичность в своей речи при диалоге.

[Ассистент]

Ещё до фриланс-бирж я подрабатывал кодером. Я понимаю как обращаться с заказчиками.

Способен распознать что им именно нужно и как это стоит сделать наилучшим образом.

Именно этот скилл и отразился на том, на сколько эффективно я помогал другим.

Ведь ко мне довольно часто обращались за помощью с разного рода вопросами из сфер кодинга, моддинга и из личной жизни по проблемам с ПК.

Также я читал книгу и статьи по Тайм-Менеджменту.

Я ещё не пробовал себя в роли ассистента, но думаю что мои знания, опыт и навыки позволят мне довольно быстро освоиться.

[Поиск информации]

Я был любителем модификаций для игр, даже сам был модмейкером.

Всё чем мне приходилось заниматься основное время в нише модификаций для игр, так это искать информацию,

в половине случаев приходилось искать буквально по крупицам.

Особенно этот навык пригодился, когда я подрабатывал кодером, подобным заниматься приходилось постоянно.