Разработка десктопных приложений, веб-приложений
Снеговой Александр
Дата рождения - 17 апреля 1996
Украина,Херсон
Образование: ХГУ, ФФМИ(Информатика) 2013-настоящее время
Опыт работы: ЧП "СВ групп" (Программист-инженер) 2014-настоящее время
Консультации по вопросам информатизации, создание вычислительных дэсктопных приложений для Windows, создание веб-приложений различного уровня.
Профессиональные навыки и знания:
- C# - средний уровень
- С++ - хороший базовый уровень
- PHP - средний уровень
- HTML,CSS - средний уровень
- SQL(SQL Server, Microsoft Access, MySQL) - средний уровень
- Валидный код
- Соответствие последним стандартам разработки
- Уверенная работа с различными CMS (Wordpress,OpenCart, MODX)
- Оптимизация приложений
- Сертифицированный специалист по информационной безопасности