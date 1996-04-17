snegas

Александр snegas

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка десктопных приложений, веб-приложений

Снеговой Александр

Дата рождения - 17 апреля 1996

Украина,Херсон

Образование: ХГУ, ФФМИ(Информатика) 2013-настоящее время

Опыт работы: ЧП "СВ групп" (Программист-инженер) 2014-настоящее время

Консультации по вопросам информатизации, создание вычислительных дэсктопных приложений для Windows, создание веб-приложений различного уровня.

Профессиональные навыки и знания:

  • C# - средний уровень
  • С++ - хороший базовый уровень
  • PHP - средний уровень
  • HTML,CSS - средний уровень
  • SQL(SQL Server, Microsoft Access, MySQL) - средний уровень
  • Валидный код
  • Соответствие последним стандартам разработки
  • Уверенная работа с различными CMS (Wordpress,OpenCart, MODX)
  • Оптимизация приложений
Сертификаты:
  • Сертифицированный специалист по информационной безопасности