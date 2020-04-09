Юридический копирайтинг

Приветствую вас на моей страничке!

Давайте знакомится. Меня зовут Снежана. У меня высшее юридическое образование и опыт работы более 10 лет.

Уже 3 года я занимаюсь копирайтингом.

Мои услуги будут вам полезны, если:

Вам нужно заполнить контентом юридический сайт.

Вам нужно заполнить сайт информацией о юридических услугах.

Вам нужны тексты с примерами из практики.

Я специализируюсь на семейном, гражданском, наследственном, жилищном, земельном отраслях права и защите прав несовершеннолетних. Также качественно подготовлю тексты на социальные вопросы (отцовство, материнство, льготы, пенсионеры, пособия).

Пишите прямо сейчас и начнем сотрудничество!