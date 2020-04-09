Юридический копирайтинг
Приветствую вас на моей страничке!
Давайте знакомится. Меня зовут Снежана. У меня высшее юридическое образование и опыт работы более 10 лет.
Уже 3 года я занимаюсь копирайтингом.
Мои услуги будут вам полезны, если:
- Вам нужно заполнить контентом юридический сайт.
- Вам нужно заполнить сайт информацией о юридических услугах.
- Вам нужны тексты с примерами из практики.
Пишите прямо сейчас и начнем сотрудничество!
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