snegmedia

Гость snegmedia

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Наша компания регулярно нуждается в услугах по установке и настройке скриптов как для собственных нужд так и для нужд клиентов.

  • Скрипт строительного портала

    Нужен ГОТОВЫЙ скрипт строительного портала, возможно только дописание отдельных модулей под заказ, если их нет в готовом проекте. Нужно: SEO-optimisation frendly модуль контента (добавление/редатирование) калькулятор стоимости ремонта работа со строительными фирмами, архитектурными бюро, бригадами, узкоспециализированные мастера (добавить/удалить по паролю, ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отключение ключа программы

    Нужно снять с программы защиту, использующую USB-ключ. Программа писали индусы и пропали куда-то... Ключа нет. Работа Москва или моск. область, т.к. диск пересылать не буду.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Информационный парсер

    Ищется специалист или коллектив, для участие в создании и продвижени проекта НА ПАРТНЕРСКОЙ основе. У нас имеется: идея, идеально подходящее название для проекта, опыт в работе с крупными рекламодателями, умеем раскручивать проекты "в реале", выделенный сервер ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простейший флэш-ролик

    $30

    Необходимо сделать простейший Флэшролик (ширина 899px, высота - 205px), по границам совмещенный с сайтом, на котором он будет размещен. Суть ролика - последовательный показ 5 тематических фотографий, с плавной сменой: 1. Дорогая моторная яхта; 2. Тропический пляж (или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Верстка сайта для джумлы по готовому дизайну

    $100

    Нужно сверстать сайт для джумлы по готовому дизайну. Часть элементов дизайна - динамические. Время на изготовление - 3-4 дня. Делаете быстрее + премия. Примеры работ обязательны. Оплата ТОЛЬКО через сайт weblancer.com.ua Переписка только через сайт weblancer.com.ua - остальные предложения не рассматриваются.

    Верстка сайта
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение проекта

    Ищем соратника в свою виртуальную команду проекта http://radioteatr.ru Рассчитываем найти ответственного человека, имеющего навыки раскрутки ресурсов. Предпочтение - умеющим грамотно и понятно излагать свои мысли письменно. Оплата: фиксированная ставка + динамическая составляющая, зависящая от числа активных ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Магазин постеров

    $500

    Необходимо установить скрипт стандарнтного интернет-магазина (на Ваш выбор, аргументированно), настроить его и подключить к системам приема платежей (например, кплатежной системе "Assist"). Продаваться будут файлы постеров (скачивание сразу после оплаты) и их печатные копии (с последующей доставкой ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание фотосайта с конкурсами

    Ищем креативных людей для создания фотосайта с конкурсами и форумом, желательно на стандартном движке с последующим администрироавнием (установка обновлений, безопасность и пр..). Описание в приложенном файле. Ждем от Вас на e-mail: вопросы если есть; аргументированное предлжение по движку; сроки; стоимость.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Плагины к ICQ, MSN Messenger , Skype

    Приглашаю к обсужденю людей, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ написания плагинов к ICQ, MSN Messenger, Skype. Описание работы после обсуждения. Надеюсь поймете.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание интерактивного фотокниги

    Необходимо создать модуль для сайта, позволяющий в режиме онлайн подготовить к печати собственную фотокнигу. Пример - www.photoworks.com Но также хотельсь бы, что бы при желании, человек могбы загрузить зтот модуль себе и работать оффлайн. При работе оффлайн файл ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Установка и настройка скрипта.

    Необходимо настроить портал типа http://www.7ya.ru, с полным управлением и обновлением через админскую зону. на портале необходим форум с регистрацией и блокировкой от спам-роботов. Последние сообщения форума должны быть видны н главной странице.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Devilin
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
$30
10 баллов
18 лет назад
Простейший флэш-ролик
Было очень приятно работать, знает чего хочет, с проплатой проблем не возникалою. Одним словом спосибо за сотрудничество!
Все выполнено в срок, даже чуть больше чем изначально просили. Оказана помощь в поиске материала. Очень доброжелателное отношение.
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