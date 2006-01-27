Ищем креативных людей для создания фотосайта с конкурсами и форумом, желательно на стандартном движке с последующим администрироавнием (установка обновлений, безопасность и пр..). Описание в приложенном файле. Ждем от Вас на e-mail: вопросы если есть; аргументированное предлжение по движку; сроки; стоимость.