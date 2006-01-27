Нужен ГОТОВЫЙ скрипт строительного портала, возможно только дописание отдельных модулей под заказ, если их нет в готовом проекте. Нужно: SEO-optimisation frendly модуль контента (добавление/редатирование) калькулятор стоимости ремонта работа со строительными фирмами, архитектурными бюро, бригадами, узкоспециализированные мастера (добавить/удалить по паролю, ...
Наша компания регулярно нуждается в услугах по установке и настройке скриптов как для собственных нужд так и для нужд клиентов.
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно снять с программы защиту, использующую USB-ключ. Программа писали индусы и пропали куда-то... Ключа нет. Работа Москва или моск. область, т.к. диск пересылать не буду.Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Ищется специалист или коллектив, для участие в создании и продвижени проекта НА ПАРТНЕРСКОЙ основе. У нас имеется: идея, идеально подходящее название для проекта, опыт в работе с крупными рекламодателями, умеем раскручивать проекты "в реале", выделенный сервер ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Необходимо сделать простейший Флэшролик (ширина 899px, высота - 205px), по границам совмещенный с сайтом, на котором он будет размещен. Суть ролика - последовательный показ 5 тематических фотографий, с плавной сменой: 1. Дорогая моторная яхта; 2. Тропический пляж (или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт для джумлы по готовому дизайну. Часть элементов дизайна - динамические. Время на изготовление - 3-4 дня. Делаете быстрее + премия. Примеры работ обязательны. Оплата ТОЛЬКО через сайт weblancer.com.ua Переписка только через сайт weblancer.com.ua - остальные предложения не рассматриваются.Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Ищем соратника в свою виртуальную команду проекта http://radioteatr.ru Рассчитываем найти ответственного человека, имеющего навыки раскрутки ресурсов. Предпочтение - умеющим грамотно и понятно излагать свои мысли письменно. Оплата: фиксированная ставка + динамическая составляющая, зависящая от числа активных ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Необходимо установить скрипт стандарнтного интернет-магазина (на Ваш выбор, аргументированно), настроить его и подключить к системам приема платежей (например, кплатежной системе "Assist"). Продаваться будут файлы постеров (скачивание сразу после оплаты) и их печатные копии (с последующей доставкой ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт18 лет назад
Ищем креативных людей для создания фотосайта с конкурсами и форумом, желательно на стандартном движке с последующим администрироавнием (установка обновлений, безопасность и пр..). Описание в приложенном файле. Ждем от Вас на e-mail: вопросы если есть; аргументированное предлжение по движку; сроки; стоимость.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад
Приглашаю к обсужденю людей, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ написания плагинов к ICQ, MSN Messenger, Skype. Описание работы после обсуждения. Надеюсь поймете.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо создать модуль для сайта, позволяющий в режиме онлайн подготовить к печати собственную фотокнигу. Пример - www.photoworks.com Но также хотельсь бы, что бы при желании, человек могбы загрузить зтот модуль себе и работать оффлайн. При работе оффлайн файл ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо настроить портал типа http://www.7ya.ru, с полным управлением и обновлением через админскую зону. на портале необходим форум с регистрацией и блокировкой от спам-роботов. Последние сообщения форума должны быть видны н главной странице.Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад