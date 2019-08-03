Александр, занимаюсь Веб дизайном, а также созданием 3d графики

Я занимаюсь 3d моделированием, могу помочь вам реализовать ваш проект, смоделировать сцену, отдельные обьекты, занимаюсь 3d графикой примерно 3-4 года, работаю в Autodesk 3ds max, занимался, для себя, но сейчас хочу попробовать себя в более-менее проф. среде, готов помочь вам, с вашими проектами.

Также последние пол года занимался изучением и практикой в создании веб дизайна и сайтов, имею небольшой опыт, сделал 2 простых проекта по типу лендинга.

По любым вопросам пишите сюда или на почту [email protected]