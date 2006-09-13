Батюшков Михаил Викторович.

Дата рождения: 29 Января 1982 г.

г.Самара.

Образование: Среднее.

Опыт работы в веб разработках: с 99 года.

Контакты:

E-mail - [email protected]

ICQ - 86213631

Сотовый - +7 9179 57 87 90

Языки: Английский-технический

Технологии:

Графика:

Photoshop и другие пакеты для работы с растром.

3D Studio Max.

Оптимизация изображения.

Векторная графика(Corel,AI)

Флэш немного

Обрисовка растра в вектор.

Создание макетов сайтов.

работы в области дизайна можно увидеть на сайте http://snejkoff.narod.ru

HTML:

Верстка html любого уровня.

CSS.

Оптимизация html кода.

Оптимизация в поисковых системах.

Работа над раскруткой сайта.

Программирование:

PHP

MySQL

XML

XSLT

Java Script

http://system-consulting.ru/

http://samarahouse.ru

http://comfort-style.ru

http://63auto.ru

http://moscow-gift.ru

http://vicauto.ru

http://ppusamara.ru (дизайн/верстка/cms)

http://s-sf.ru (дизайн/верстка/cms)

Место работы:

2000: Проект Гармония, помошь студентам с работой в интернете.

2001: Типография Печатный Двор, дизайнер-верстальщик.

2002-2004: ООО "ТМС" www.tms-it.ru, Веб-Программист, Участвовал в разработке информационных смс-сервисов для Смартс, Значительная часть портала Бонус.Ру (на XSL технологии), конструктор сайтов Xtore.ru

2004-2005: Вега-Дизайн

www.vega-design.ru, Веб-Программист.

2005-2006: БКТ "Гагарин" www.ga-ga.ru, Веб-Программист.