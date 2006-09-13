Батюшков Михаил Викторович.
Дата рождения: 29 Января 1982 г.
г.Самара.
Образование: Среднее.
Опыт работы в веб разработках: с 99 года.
Контакты:
E-mail - [email protected]
ICQ - 86213631
Сотовый - +7 9179 57 87 90
Языки: Английский-технический
Технологии:
Графика:
Photoshop и другие пакеты для работы с растром.
3D Studio Max.
Оптимизация изображения.
Векторная графика(Corel,AI)
Флэш немного
Обрисовка растра в вектор.
Создание макетов сайтов.
работы в области дизайна можно увидеть на сайте http://snejkoff.narod.ru
HTML:
Верстка html любого уровня.
CSS.
Оптимизация html кода.
Оптимизация в поисковых системах.
Работа над раскруткой сайта.
Программирование:
PHP
MySQL
XML
XSLT
Java Script
http://ppusamara.ru (дизайн/верстка/cms)
http://s-sf.ru (дизайн/верстка/cms)
Место работы:
2000: Проект Гармония, помошь студентам с работой в интернете.
2001: Типография Печатный Двор, дизайнер-верстальщик.
2002-2004: ООО "ТМС" www.tms-it.ru, Веб-Программист, Участвовал в разработке информационных смс-сервисов для Смартс, Значительная часть портала Бонус.Ру (на XSL технологии), конструктор сайтов Xtore.ru
2004-2005: Вега-Дизайн
www.vega-design.ru, Веб-Программист.
2005-2006: БКТ "Гагарин" www.ga-ga.ru, Веб-Программист.