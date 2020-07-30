Web-разработчик, вёрстка сайтов с чистым и валидным кодом. Буду рад выполнить ваш заказ качественно и в срок!
Стремлюсь выполнить работу максимально качественно!
Выбирая меня вы получаете:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время. на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @x_rebirth
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ,Git,Gulp.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @x_rebirth
- Высшее техническое.
Портфолио:
Портфолио
- Верстка Landing Page -Odigo (Adaptive, Responsive)80 просмотров