snezhanahmel

Снежана snezhanahmel

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

1. Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт»,

специальность «Менеджмент организаций» и квалификация

менеджер-экономист издательств и полиграфических предприятий.

2. Тренинг-семинар «Контроллинг"

3. Вторая международная конференция «Контроллинг в Украине:

внедрение системы управленческого учета и контроллинга»

4. Тренинг-семинар „Управление оборотным капиталом. Задачи для

менеджеров и их решение

5. Тренинг «Эффективное лидерство и управление командой»

6. Семинар «Управление оборотным капиталом в системе продаж

компании»

7. Семинар «Оперативный контроллинг»