snezhanahmel

1. Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»,
специальность «Менеджмент организаций» и квалификация
менеджер-экономист издательств и полиграфических предприятий.
2. Тренинг-семинар «Контроллинг"
3. Вторая международная конференция «Контроллинг в Украине:
внедрение системы управленческого учета и контроллинга»
4. Тренинг-семинар „Управление оборотным капиталом. Задачи для
менеджеров и их решение
5. Тренинг «Эффективное лидерство и управление командой»
6. Семинар «Управление оборотным капиталом в системе продаж
компании»
7. Семинар «Оперативный контроллинг»