менеджер
Ответственная, пунктуальная, быстро воспринимаю и обрабатываю информацию.
Образование-неполное высшее, менеджмент организации, 3 курс.
Опыт работы на продажах - около года.
Работа с персоналом - 8 месяцев.
Работала на бирже копирайтинга ETxt копирайтером и рерайтером.
Замужем, 1 ребенок.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $30
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $50
от 2 дней
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