менеджер

Ответственная, пунктуальная, быстро воспринимаю и обрабатываю информацию.

Образование-неполное высшее, менеджмент организации, 3 курс.

Опыт работы на продажах - около года.

Работа с персоналом - 8 месяцев.

Работала на бирже копирайтинга ETxt копирайтером и рерайтером.

Замужем, 1 ребенок.