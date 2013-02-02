snezhanka

Снежана snezhanka

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
менеджер

Ответственная, пунктуальная, быстро воспринимаю и обрабатываю информацию.

Образование-неполное высшее, менеджмент организации, 3 курс.

Опыт работы на продажах - около года.

Работа с персоналом - 8 месяцев.

Работала на бирже копирайтинга ETxt копирайтером и рерайтером.

Замужем, 1 ребенок.

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга