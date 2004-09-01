Php, OOP, MySQL, FrameWork, CMS, Zend,Ajax, sql, html, CSS

Овчаренко Дмитрий Сергеевич

Дата рождения: 24 ноября 1986

Место жительства: Днепропетровск, Г. Королевой 14-а, 107

Телефон: +38 (098) 4389141

Эл. почта: [email protected]

Регион: Днепропетровск

Резюме

от 27.01.2009

Программист php, mysql, html, css, sql, ajax

Цель

Карьерный рост

Опыт работы

01.2006 - наст. время

Технический директор

Emis corparation (разработка web решений для бизнеса, b2b and b2c решение, маркетинг),

Днепропетровск.

1.Разработка и проектирование проектов любой сложности 2.Постановка задач 3.Оптимизация 4.Поддержка 5.Тренинг

Образование

09.2004 - 09.2008

неоконченное высшее

Днепропетровская Государственная академия при призеденте Украины, менеджмент, Руководитель проектов, Днепропетровск.

php, mysql, C++, C#, sql, html, css, API центр компьютерного образования 2005 год

Дополнительное образование

php, mysqli, sql, html, css, C++, C#, photoshop, 3-d max

Центр компьютерного образования

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО:

linux Ubuntu 7.10, Windows win32 API, Mac.

Языки

Английский — средний

Дополнительная информация

Выполненые проекты:

1.yatop.com.ua – Сайт для топ менеджеров(разработка индивидуальной панели администрирования, разделы на портале: главня страница портала, регистрация, Игры разума, комната отдыха(и блоги), Юмор и сатира, Крейзи драйв, Личные финансы, Бутик, Образ жизни, Дисконт клуб, Личный кабинет для зареганых пользывателей на подобе сайта vkontakte.ru )()

2. emiscorp.net – сайт компании учеридителем которой и являюсь(Разработка нового FrameWork на основе Zend - на етой системе запущен данный сайт!Выполненые работы главная страница,Что мы делаем, Вакансии, Обратная связь)()

3.com-mm.com – корпаративный проект для ООО ”Металломонтаж”(сайт в стадии наполнения, Полностью моя разработка от подбора дизайна, верстки до програмирования,,настройки проекта на хостинге разработки структуры, переговоры с заказчиком)()

4.uks.com.ua – сайт каталог по стоительству(в стадии наполнения! сайт в стадии наполнения, Полностью моя разработка от выбора дизайна, верстки до програмирования,настройки проекта на хостинге разработки структуры, переговоры с заказчиком)()

5.mxa.com.ua – (разработка и поддержка, ребрендинг проекта изменение координально верстки доработка админки поддержка и раскрутка)()

6.evolutioner.com.ua – (поддержка)()

7.exim-u.com (Разработка и поддержка)

8.hatka.dp.ua()

9.Менеджмент проектов style.dp.ua,my-place.in.ua

10.Разработка двух FrameWork на основе Zend

Требования к вакансии

Желаемая должность

Программист php, mysql, html, css, sql, ajax

Вид занятости

Полная занятость

Желаемая зарплата

от 600$

Желаемый регион работы

Днепропетровск