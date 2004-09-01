Овчаренко Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 24 ноября 1986
Место жительства: Днепропетровск, Г. Королевой 14-а, 107
Телефон: +38 (098) 4389141
Эл. почта: [email protected]
Регион: Днепропетровск
Резюме
от 27.01.2009
Программист php, mysql, html, css, sql, ajax
Цель
Карьерный рост
Опыт работы
01.2006 - наст. время
Технический директор
Emis corparation (разработка web решений для бизнеса, b2b and b2c решение, маркетинг),
Днепропетровск.
1.Разработка и проектирование проектов любой сложности 2.Постановка задач 3.Оптимизация 4.Поддержка 5.Тренинг
Образование
09.2004 - 09.2008
неоконченное высшее
Днепропетровская Государственная академия при призеденте Украины, менеджмент, Руководитель проектов, Днепропетровск.
php, mysql, C++, C#, sql, html, css, API центр компьютерного образования 2005 год
Дополнительное образование
php, mysqli, sql, html, css, C++, C#, photoshop, 3-d max
Центр компьютерного образования
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО:
linux Ubuntu 7.10, Windows win32 API, Mac.
Языки
Английский — средний
Дополнительная информация
Выполненые проекты:
1.yatop.com.ua – Сайт для топ менеджеров(разработка индивидуальной панели администрирования, разделы на портале: главня страница портала, регистрация, Игры разума, комната отдыха(и блоги), Юмор и сатира, Крейзи драйв, Личные финансы, Бутик, Образ жизни, Дисконт клуб, Личный кабинет для зареганых пользывателей на подобе сайта vkontakte.ru )()
2. emiscorp.net – сайт компании учеридителем которой и являюсь(Разработка нового FrameWork на основе Zend - на етой системе запущен данный сайт!Выполненые работы главная страница,Что мы делаем, Вакансии, Обратная связь)()
3.com-mm.com – корпаративный проект для ООО ”Металломонтаж”(сайт в стадии наполнения, Полностью моя разработка от подбора дизайна, верстки до програмирования,,настройки проекта на хостинге разработки структуры, переговоры с заказчиком)()
4.uks.com.ua – сайт каталог по стоительству(в стадии наполнения! сайт в стадии наполнения, Полностью моя разработка от выбора дизайна, верстки до програмирования,настройки проекта на хостинге разработки структуры, переговоры с заказчиком)()
5.mxa.com.ua – (разработка и поддержка, ребрендинг проекта изменение координально верстки доработка админки поддержка и раскрутка)()
6.evolutioner.com.ua – (поддержка)()
7.exim-u.com (Разработка и поддержка)
9.Менеджмент проектов style.dp.ua,my-place.in.ua
10.Разработка двух FrameWork на основе Zend
Требования к вакансии
Желаемая должность
Программист php, mysql, html, css, sql, ajax
Вид занятости
Полная занятость
Желаемая зарплата
от 600$
Желаемый регион работы
Днепропетровск