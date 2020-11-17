sniffersoft

Юрий sniffersoft

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Sniffersoft

Я и моя команда разработчиков создаем программные приложения, сайты и красивые эргономичные интерфейсы. Мы не просто работаем с кодом и графикой, мы работаем над проектами в комплексе. Как это выглядит?

Имеется основная группа из ведущих специалистов, которые курируют проекты. Для каждого проекта ими создается команда, исходя из поставленных задач.

Участники команды работают только над конкретным проектом и не «распыляются» на другие. Это позволяет оперативно реагировать на все события проекта еще в процессе разработки. При таком подходе, ресурсы используются максимально эффективно.

Наша команда специализируется на:

  • разработке программ и мобильных приложений под Android и iOS;
  • разработке и продвижении (SEO) веб-сайтов;
  • разработке графических интерфейсов (UI);
  • удаленном администрировании.
Мы имеем опыт работы с: ModX, OpenCart, Битрикс, Magento, Yii, Symphony 2, Kohana, Laravel, WordPress, Drupal, SilverStripe, TYPOlight, Python, Ruby, Java, JavaScript, C/C++, SQL, PHP, Microsoft.NET, SharePoint, 1С.

  • 1С 8.3 Бух Проф, ЗУП (177)

    1С 8.3 Бух Проф, ЗУП Есть чистая Бух и ЗУП, необходима настройка под производство алкогольной продукции, настроить учёт акциза. ЗУП на одном ПК, настроить под одного пользователя. Бух Проф на сервере, настроить трёх пользователей.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Перенос с 7.7 (З 91)

    Нужна УТ на 3 ПК, Бух на 1ПК. Установить и настроить новую 1С 8, перенести из 1С 7 ТиС номенклатуру и контрагентов, сделать ввод начальных остатков, настроить обмен УТ и Бух

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Розница+бонусы (З 85)

    1. Нужна 1С Розница. 2. Настроить онлайн кассу 3. Терминал (Сбер) 4. ПФ товарного чека из продажи 5. Возможность выбора едениц измерения товара ( шт и вес) 6. Система скидок ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Розница.

    Нужна 1С:Розница. Сделать базовую настройку под магазин автозапчастей. Настроить загрузку накладных в формате xls. Можно, как с установкой, так и только настройку. З69

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Нужна УНФ

    Внесли уточнения... Нужна УНФ на 4 ПК, настроить под оптовую и розничную торговлю весовым товаром, услуги доставки, настроить место бухгалтера. Настроить синхронизацию с розничными точками продажи (Эватор терминалы). З73

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Поправить кривой отчет

    1С 8.3 УТ 1С 8.3 УТ 11 Отчёт по просроченной задолженности не корректно показывает итоговое сальдо и сумму просрочки (14 дней и 21 день). Во все другие отчёты данные тянутся верные, в бух ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Заптрейд

    1С 8.3 УТ 10.3 1. Настроить выгрузку цен, кол-во, характеристик из 1С на сайт Заптрейд, при покупке товара на сайте в 1С должно обновляется кол-во с дальнейшей выгрузкой на сайт. 2. В номенклатуре ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С 8.3 Бит Управление медицинским центром 2.1

    1С 8.3 Бит Управление медицинским центром 2.1 Есть сайт на  wordpress, на сайте есть форма для записи к врачу, эта форма после заполнения должна попадать в 1С, из 1С на сайт должен выгружаться актуальный ...

    WordPress
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С Автоматизация УНФ в связке с Амоцрм

    1С 8.3 УНФ 1.6Автоматизация операций в системе «1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6» (1С:УНФ) в связке с обменом документов «Заказ покупателя» с системой amoCRM.Основные действия над документом выполняются пользователем на стороне amoCRM. В зависимости от выполненных ...

    AmoCRM
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Эватор + 1С

    1С 8.3(16.10.63) УТ 10.2(12.2), Эватор СТ2Ф 1. Интегрировать 1С с Эватор, выгрузить остатки в Эватор из 1С. 2. Настроить приход товара средством загрузки Excel в 1С.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1C модуль обмена

    Версия 1С 10.3 у т доработанная. Битрикс модуль обмена 1С загружается заказ покупателя, а нужно чтобы загружался заказ покупателя для группы организаций. З19

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить синхронизацию 1С с сайтом (Эквид)

    1С 8.2 Розница 2.2 Настроить двухстороннюю синхронизацию 1С с интернет-магазином (Эквид), цены, кол-во товара, характеристики; после покупки товара на сайте, в 1С тоже товар должен списываться; после приходной накладной в 1С, товар должен автоматически ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1С 8.3 КА 2 Накопились не закрытые РКО, пытались закрыть себестоимость в закрытом периоде, теперь все слетело и выдает ошибку "в остатках есть расхождения". Необходимо закрыть себестоимость так, чтоб в отчёты тянулись верные данные. ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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