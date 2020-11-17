Sniffersoft

Я и моя команда разработчиков создаем программные приложения, сайты и красивые эргономичные интерфейсы. Мы не просто работаем с кодом и графикой, мы работаем над проектами в комплексе. Как это выглядит?

Имеется основная группа из ведущих специалистов, которые курируют проекты. Для каждого проекта ими создается команда, исходя из поставленных задач.

Участники команды работают только над конкретным проектом и не «распыляются» на другие. Это позволяет оперативно реагировать на все события проекта еще в процессе разработки. При таком подходе, ресурсы используются максимально эффективно.

Наша команда специализируется на:

разработке программ и мобильных приложений под Android и iOS;

разработке и продвижении (SEO) веб-сайтов;

разработке графических интерфейсов (UI);

удаленном администрировании.