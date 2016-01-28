Выполню чертежи на заказ в среде КОМПАС

Опыт выполнения работ по строительству и реконструкции жилых и промышленных объектов, разделы АС, ТХ, реже ВК, ОВ. Проектирование металлоконструкций КМ, КМД. Курсы повышения квалификации в Черкасской Академии Пожарной Безопасности, удостоверение проверяющего при проектировании пожарной сигнализации.