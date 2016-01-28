Анастасия Снигур snigur_nastiasnigur_nastia
39 летУкраина/Никополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Выполню чертежи на заказ в среде КОМПАС
Опыт выполнения работ по строительству и реконструкции жилых и промышленных объектов, разделы АС, ТХ, реже ВК, ОВ. Проектирование металлоконструкций КМ, КМД. Курсы повышения квалификации в Черкасской Академии Пожарной Безопасности, удостоверение проверяющего при проектировании пожарной сигнализации.
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- Выполню чертежи на заказ в среде КОМПАС941 просмотр