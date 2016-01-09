Качественно и в срок выполню (цены указаны за 1000 сбп):
Работа со мной - это:
Образование: Уральский государственный университет путей сообщения, специальность Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, специализация Микроэлектронные системы обеспечения безопасности движения поездов.
Для комфортного сотрудничества необходимо придерживаться следующей схемы:
1. Обсуждение в ЛС на сервисе всех деталей проекта, предоставление ТЗ (если нет технического задания, помогу составить).
2. Выбор меня исполнителем в проекте.
3. Работа через СБС/ полная или поэтапная предоплата (возможен вариант с оплатой по факту сдачи проекта, актуально для постоянных заказчиков).
4. Сдача/принятие работы.
5. Правки в рамках ТЗ, если таковые необходимы.
6. Обмен отзывами.