Авторские тексты, рерайт, копирайт, СЕО-тексты, наполнение сайтов

Качественно и в срок выполню (цены указаны за 1000 сбп):

копирайт от 1,5$;

рерайт от 1$ ;

написание авторского текста (проза) от 3$;

редактирование/корректировку текста от 0,5$;

описание товаров от 2$;

СЕО-тексты от 3$;

Работа со мной - это:

качественное исполнение;

вежливое общение;

четкое понимание задачи;

соблюдение сроков;

постоянная связь;

работа на результат.

Образование: Уральский государственный университет путей сообщения, специальность Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, специализация Микроэлектронные системы обеспечения безопасности движения поездов.

Оплата Webmoney, Киви, переводы (Контакт, Вестерн Юнион).

Для комфортного сотрудничества необходимо придерживаться следующей схемы:

1. Обсуждение в ЛС на сервисе всех деталей проекта, предоставление ТЗ (если нет технического задания, помогу составить).

2. Выбор меня исполнителем в проекте.

3. Работа через СБС/ полная или поэтапная предоплата (возможен вариант с оплатой по факту сдачи проекта, актуально для постоянных заказчиков).

4. Сдача/принятие работы.

5. Правки в рамках ТЗ, если таковые необходимы.

6. Обмен отзывами.