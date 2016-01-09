snipe2103

Андрей snipe2103

 
36 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Авторские тексты, рерайт, копирайт, СЕО-тексты, наполнение сайтов

Качественно и в срок выполню (цены указаны за 1000 сбп):

  • копирайт от 1,5$;
  • рерайт от 1$ ;
  • написание авторского текста (проза) от 3$;
  • редактирование/корректировку текста от 0,5$;
  • описание товаров от 2$;
  • СЕО-тексты от 3$;

    • Работа со мной - это:

  • качественное исполнение;
  • вежливое общение;
  • четкое понимание задачи;
  • соблюдение сроков;
  • постоянная связь;
  • работа на результат.

    • Образование: Уральский государственный университет путей сообщения, специальность Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, специализация Микроэлектронные системы обеспечения безопасности движения поездов.

  • Оплата Webmoney, Киви, переводы (Контакт, Вестерн Юнион).

    • Для комфортного сотрудничества необходимо придерживаться следующей схемы:

    1. Обсуждение в ЛС на сервисе всех деталей проекта, предоставление ТЗ (если нет технического задания, помогу составить).

    2. Выбор меня исполнителем в проекте.

    3. Работа через СБС/ полная или поэтапная предоплата (возможен вариант с оплатой по факту сдачи проекта, актуально для постоянных заказчиков).

    4. Сдача/принятие работы.

    5. Правки в рамках ТЗ, если таковые необходимы.

    6. Обмен отзывами.

    Тексты для сайта