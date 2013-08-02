Г-н

Желаете сотрудничать?! Пишите! Уверен, что мы сможем договориться и найти компромисс.

Внимание! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны! Вас обманывают!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (Z, R, U кошельки системы WebMoney или банковская карта).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуется опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

- осуществляются бесплатные корректировки.

ВНИМАНИЕ!

- Проверка уникальности иной системой – возможна. Оговаривается до начала сотрудничества.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛУГИ И ЦЕНЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. Текст на «главную»/о компании. От 15 до 20 $.

1.2. Тексты в разделы. От 7 до 10 $.

1.3. Продающие тексты. От 7 до 10 $.

1.4. Информационные тексты. От 5 до 6 $.

1.5. SEO тексты. От 5 до 7 $.

1.6. Краткие описания до 500 знаков. От 2 до 3$ за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/журналов/сайтов (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Резюме, письма. От 40 до 60 $.

2.2. Коммерческое предложение. От 50 до 80 $.

2.3. Статьи в журналы. От 60 до 90 $.

2.4. Пресс-релизы, обзоры, презентации. От 50 до 80 $.

3. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

3.1. Информационные тексты. От 3 до 4 $.

3.2. Технические тексты. От 4 до 5 $.

3.3. Новости. От 3 до 4 $.

3.4. Юридические тексты. От 4 до 6 $.

4. Поэзия (стоимость указана за четверостишье).

4.1. Поздравления. От 5 до 8 $.

4.2. Признания в любви. От 7 до 10 $.

4.3. Иные темы. От 5 до 10$.

5. Шаблон для размножения. От 10 до 15$ за 1000 знаков исходного текста.

ВНИМАНИЕ!

- Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.

- Возможно наполнение текстами сайта «под ключ», стоимость считается согласно озвученным выше ценам.

- Публикация на сайте, поиск изображений, внесение html разметки не входит в стоимость. Выполнение этих видов работ возможно и оговаривается индивидуально.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Предлагаемая система скидок, позволяет получить качественные тексты по более низкой стоимости.

СКИДКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ДЕЛАЮЩИХ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ

Заказывая большой объем текстовых материалов, вы получаете скидку:

- 5% (Копирайтинг – от 20 000; Рерайтинг – от 40 000)

- 7% (Копирайтинг – от 30 000; Рерайтинг – от 60 000)

- 10% (Копирайтинг – от 50 000; Рерайтинг – от 100 000)

СКИДКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ДЕЛАЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАКАЗЫ

Заказывая на протяжении календарного месяца текстовые материалы на определенную сумму, в течение следующего календарного месяца на каждый свой заказ вы получаете скидку:

- 10% (Общая сумма заказа в прошлом месяце – от 200 $)

- 12% (Общая сумма заказа в прошлом месяце – от 300 $)

- 15% (Общая сумма заказа в прошлом месяце – от 500 $)

ЭСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ

Делая разовый заказ на определенную сумму, вы на 5 последующих заказов получаете скидки:

- 10% (Сумма заказа – от 500 долларов)

- 15% (Сумма заказа – от 750 долларов)

- 20% (Сумма заказа – от 1000 долларов)

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются. При расчете стоимости заказа выбирается наибольшая.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ КОПИРАЙТЕРОМ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для меня копирайтинг – это не только профессия, возможность творческой самореализации и способ заработка денег. Для меня копирайтинг – это в первую очередь призвание!

Начиналось все в далеком 1993 году, когда я пошел в первый класс и изучил письменность. Так случилось в моей жизни, что многие родственники были разбросаны по разным городам и странам. Чтобы поддерживать с ними связь, я писал им письма. Именно с той поры во мне стал зарождаться копирайтер. На протяжении нескольких лет я оттачивал мастерство своего пера. И в те годы мне впервые пришла в голову мысль попробовать себя в поэзии. Поэтому, лет в десять мною был написан первый стих. С той поры я писал стихи, как для души, так и с целью поздравить близкого человека.

Впервые мое творчество было публично оценено в шестом классе, когда я стал изучать биологию. Предметом оценивания был реферат по теме «Появление жизни на Земле». Поскольку на тот момент очень интересовался этим вопросом, коллекционировал литературу, я выполнил работу, вложив в нее частичку души. Данный реферат до сих пор хранится на стенде в биологическом классе, как одна из лучших работ по этой теме.

И сколько после этого реферата было написано: доклады, сочинения, иные рефераты. К каждой работе я подходил творчески, вкладывая крупицу своей души. Интернет тогда был огромной редкостью, поэтому источником для моих работ были книги, журналы, научные публикации и газетные вырезки.

Я не буду говорить, что все работы были великолепные. Так было не всегда. Но если тема реферата, произведение или его автор, по которым писалось сочинение, были мне близки и интересны, то моя работа по праву считалась одной из лучших.

Я окончил школу, шли годы, а желание писать во мне все возрастало, и я не знал, что с ним делать. Но осенью 2009 я узнал об этом великолепном ресурсе, узнал о копирайтерах и загорелся желанием стать одним из них.

И вот сегодня я с удовольствием пишу различные тексты для своих заказчиков, используя огромный нереализованный потенциал. Каждая работа, выполняется мною с таким же усердием, с таким же рвением и тщательностью, с каким я писал свой первый реферат о появлении жизни на планете Земля…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~МОИ КЛИЕНТЫ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01. http://www.mos-kwa.ru/ – «МТМ», торговая компания, г. Москва. Розничные и оптовые продажи европейской мебели.

02. http://www.rabbitmeat.ru/ – «Раббит», торговая компания, Урал. Розничные и оптовые поставки мяса кроликов по России.

03. http://www.ital-lamp.ru/ – «Ital Lamp», торговая компания, г. Москва. Реализация итальянских оригинальных светильников.

04. http://www.dentriga.ru/ – «Стоматология на Рижской+», г. Москва. Лечение и реставрация зубов на высшем уровне.

05. http://zooshef.ru/ – «Зоошеф», интернет-магазин, г. Москва. Корма, лекарства, игрушки и иные товары для животных.

06. http://24playcasino.com/ – «24PlayCasino». Онлайновый игровой портал.

07. http://komod-msk.ru/ – «Komod-MSK», г. Москва. Интернет-магазин мебели отечественного производства.

08. http://mebelspb.su/ – «Настоящая мебель», г. Санкт-Петербург. Интернет-магазин мебели отечественного производства.

09. http://kib-net.ru/ – «Кибер[NET]», г. Москва. Интернет-магазин ноутбуков и компьютерной техники.

10. http://www.rostokstend.ru/ – «Росток», г. Москва. Дизайн студия, специализирующаяся на разработке и реализации развивающих товаров для детей.

11. http://sputnikovoe-tv.info/ — «Спутниковое ТВ», г. Санкт-Петербург. Подключение спутникового и эфирного телевидения.

12. http://costaespania.com/ — CostaEspania, Испания. Агентство по продаже недвижимости в Испании: от эконом до VIP вариантов.

13. http://blinkshop.ru/ — БлинкШоп, г. Москва. Продажа светодиодного освещения.

14. http://natcos.ru/ — Natcos, г. Нижний Новгород. Интернет-магазин натуральной косметики.

15. http://www.compday.ru/ — CompDay, г. Москва. Интернет-магазин компьютерной техники.

16. http://compshelp.kiev.ua/ — «CompsHELP», г. Киев. Ремонт компьютеров.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Работы 2011 года~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I. Тексты для главных страниц.

Стр. 1 – строительство, ремонт, зоомагазин, автошкола, автомастерская, магазин техники.

II. Тексты «О компании».

Стр. 2 – мебель, строительство, техника, ПО, типография, обменный пункт, декор, фонтаны, транспортировка.

III. Тексты «Об услугах».

Стр. 3 – ремонт квартир, настройка компьютеров, ремонт автомобилей.

IV. Продающие тексты.

Стр. 4 – корма для животных, товары для сада, шины, изучение английского, потолки, текстиль, посуда.

Стр. 5 – техника для дома, ПО, ноутбуки, стоматология.

Стр. 6 – медицинская мебель и оборудование, ручные инструменты, светильники, фонтаны для торжеств.

V. Информационные тексты.

Стр. 7 – одежда для собак, страны, металлические дверь, ковка, онлайн игры, искусственный камень.

VI. Описания.

Стр. 8 – дома из бруса, шины, наборы инструментов, шоколадные фонтаны, мебель.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Работы 2010 года~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I. Тексты для главных страниц.

Стр. 9 – web студии, запчасти авто, гостиницы, холодильники, рыба и раки, часы, недвижимость, сейфы.

Стр. 10 – металлолом, строительство, фотостудия, оборудование, web студии, выращивание клубники, лизинг.

II. Тексты «О компании».

Стр. 11 – строительство, дизайн, продажа кроликов, торговля раками, агентство недвижимости, web студии, игрушки, картины.

III. Тексты «Об услугах».

Стр. 12 – услуги IT сферы.

Стр. 13 – услуги гостиницы, агентства недвижимости, компаний приема металла.

Стр. 14 – услуги строительной компании, рекламного агентства, производителя мебели.

IV. Продающие тексты.

Стр. 15 – мясо и мех кроликов, круизы по морю.

Стр. 16 – круизы, мебель, рыбные закуски, раки, копии часов.

Стр. 17 – автомобили на прокат, телевизоры, сувениры, плитка, товары для дома и дачи, техника для очистки воды и воздуха.

Стр. 18 – копии телефонов, парфюмерия, технические устройства.

V. Информационные тексты.

Стр. 19 – электронная энциклопедия «Почему?», подъемная техника (краны, таль).

Стр. 20 – отдых и гостиницы Крыма.

Стр. 21 – покер румы, правила и история покера.

Стр. 22 – разделы строительного сайта.

Стр. 23 – ворота, мансардные окна, рольставни, заборы, трубы, водостоки.

Стр. 24 – кровля, теплицы, беседки, доска и паркет, облицовочный камень, сталь.

Стр. 25 – бани, бассейны, ванны, сантехника, мангалы, сварка.

Стр. 26 – игры, компьютерные программы, бенчмарки, браузеры, диктофоны.

Стр. 27 – серия текстов о выборе различных компаний.

Стр. 28 – о Москве, домашний персонал, купальники, значки, перевозка мебели.

Стр. 29 – строительство деревянных домов, срубов, дизайн помещений квартиры, двери.

Стр. 30 – строительные материалы, элементы интерьера.

Стр. 31 – компьютерные игры, татуировки, создание и продвижение сайтов.

VI. Описания.

Стр. 32 – флэш игры.

Стр. 33 – корма для животных, мебель.

VII. Шаблоны.

Стр. 34 – шаблоны для размножения текстов.