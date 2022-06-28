snitkotanja

Начинающий фрилансер, опыт работы в данный момент минимальный и всё только начинаю ихучать,но учусь быстро и надеюсь на то что будет дана возможность получить опыт работы на этом сайте. Есть желание, время и готова с нуля добиться желаемого доверия к своей работе и обзавестись собственными удачными проэктами и выполненных работ, примеры которых я обязательно в будущем постепенно буду добавлять в профиль, а пока их нет,есть надежда только на понимание и доверие заказчиков, которое я безусловно оправдаю !))