snizhok911

Бізнес консультації

Більше 20 років досвіду у бізнесі пов'язаному з торгівлею, розвитком імпортних та вітчизняних брендів зі всіма сегментами ринку (online, національні торгові мережі, фарм бізнес, роздрібна та оптова торгівля, дистрибуція).

Більше 10 років на різних керівних посадах від керівника відділу до керівника бізнесу. (успішний розвиток компанії і її персоналу, стійке проходження всіх кризових етапів компанії у кризові періоди нашої країни, з збереженням існуючих здобутків та їх примноження).