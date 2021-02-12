Создание УДОБНЫХ и ПОНЯТНЫХ сайтов

Привет!

Меня зовут Болот и я веб-программист. Занимаюсь программировнием уже 3 года.

ПОЧЕМУ Я?

- Да, я еще не ветеран фриланса, но это как раз таки и плюс. Начинаю работать для своего портфолио, поэтому буду делать все как для себя.

- Как начинающий специалист, не требую нереальных наград.

ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

- Всегда в срок

- Предлагаю свои идеи

- Всегда на связи

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