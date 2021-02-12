Создание УДОБНЫХ и ПОНЯТНЫХ сайтов
Привет!
Меня зовут Болот и я веб-программист. Занимаюсь программировнием уже 3 года.
ПОЧЕМУ Я?
- Да, я еще не ветеран фриланса, но это как раз таки и плюс. Начинаю работать для своего портфолио, поэтому буду делать все как для себя.
- Как начинающий специалист, не требую нереальных наград.
ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
- Всегда в срок
- Предлагаю свои идеи
- Всегда на связи
СВЯЗЬ
- E-mail: [email protected]
- vk: thetsybikov
- telegram: thetsybikov
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