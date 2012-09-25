Нужно перерисовать элементы игры: интерфейс, карты. По ссылке материалы для работы: https://yadi.sk/d/_GF8Q5zcrN4sm Размер изображения и тип файла, остается, как в оригинале.
- $70Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Верстка сайтаHTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется доработать дизайн сайта визитки http://128.199.58.125/rs/app/ туристической компании. Основное требование - черный цвет должен быть основным. На главной странице будет слайд шоу. Остальные страницы будут все одинаковые (кроме текста и фото)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Написать статьи для каталогов 1500-3000 символов Требования к текстам: 1. Текст разбиваем на абзацы (3–7 предложений). 2. В первом абзаце использовать главный ключ в прямом вхождении. 3. Сопровождать каждые 2–7 абзацев подзаголовком (ключи НЕ использовать в подзаголовках). 4. Description уникальный на ...Завершен10 лет назад
- $50
Добрый День! Интернет магазину нижнего женского белья требуется администратор странички в VK. Обязанности: - размещения с сайта магазина товаров на стену VK - добавление фотографий с сайта в VK со ссылкой на сайт - поиск и ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется произвести рерайтинг описаний товаров (эротическое белье) Пока около 150 описаний (размер 200-400 символов каждое)Завершен10 лет назад
2000 символов с ключевыми словамиЗавершен11 лет назад
Требуется написать SEO текст на 2000 знаков на главную страницу магазина нижнего белья.Завершен11 лет назад
- $100
Компания Desidero (в переводе с итал. "Я желаю") занимается розничной продажей, в торгово-развлекательных центрах, женского эротического белья (НЕ секс шоп!!). Требуется для начала разработка логотипа торговой марки DESIDERO. Требования: Логотип должен передавать интригу, эротизм, загадку. Запоминающийся Не пошлый Уважаемые соискатели, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад