Написать статьи для каталогов 1500-3000 символов Требования к текстам: 1. Текст разбиваем на абзацы (3–7 предложений). 2. В первом абзаце использовать главный ключ в прямом вхождении. 3. Сопровождать каждые 2–7 абзацев подзаголовком (ключи НЕ использовать в подзаголовках). 4. Description уникальный на ...