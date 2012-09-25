snmp

Вадим Горбатенко snmp

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Редизайн игры
приятно было сотрудничать, спасибо за работу!
Сделано все хорошо, всегда на связи.
Ответный отзыв
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта - визитки.
Очень понравилось работать с Вадимом! Очень адекватный, по оплате вообще никаких проблем)) Рад буду помочь со следующим таском;)))
Рекомендую! Работа сделана быстро, Александр всегда на связи.
Ответный отзыв
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание статей для каталогов
Грамотное ТЗ, мгновенная оплата в полном объеме и приятное общение оставили самые позитивные впечатления о сотрудничестве с Вадимом. Рекомендую!
Рекомендую, быстро и качественно.
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Написание статьи для главной страницы сайта
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
Благодарим за работу, работу сделали быстро, текст отличный.
Ответный отзыв
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг описаний товаров на сайте
Четкое задание, своевременная оплата, Вадим всегда на связи - только приятные впечатления от сотрудничества!
Работой Елены довольны, все грамотно и быстро.
Ответный отзыв