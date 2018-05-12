Физическое Лицо Предприниматель (создание и продвижение сайтов, реклама в интернете).
Образование:
- Кировоградский Кибернетико-Технический Колледж (Программирование для электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем);
- Кировоградский Национальный Технический Университет (Компьютеризированные системы, автоматика и управление);
Интернет-магазины
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от $200
от 2 дней
#2427
Сайты «под ключ»
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от $100
от 1 дня
#3620
Веб-программирование
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от $50
от 1 дня
#5408
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#7264