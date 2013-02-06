snoopy-club

Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сети интернет-магазинов для регулярной работы требуется специалист по обработке фотографий. Загруженность непостоянная (от пары фотографий до несколько сотен фотографий за 1 партию). Тематика: новогодние товары, подсвечники, детские игрушки, надувная продукция (круги и пр.), бассейны. ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать статический баннер для интернет-магазина детских игрушек. Требования: Размер: 650х350px Формат: .jpeg Содержание баннера: Акция: Тематическая неделя (месяц), посвященная скорому наступлению лета. В ...Баннеры22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо разработать дизайн каталога продукции и сверстать его для последующей печати. Примерный объем 60 листов формата А4.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать адаптивную верстку на основе готового PSD проекта. Натягивать верску на какой-либо движок не надо.HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
e-l-i.ru Кардинально менять дизайн не планируется. Надо будет сделать редизайн определенных элементов главной страницы, а также разработать логотип.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Техническое задание на редизайн сайта http://www.intex-rus.ru 1. Разработка логотипа сайта Логотип должен быть в цветах сайта, отражать основную направленность магазина: продажа бассейнов и детских игровых центров. Основное требование логотипу – он ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Мы - сеть интернет магазинов, посвященных детским товарам, игрушкам, бассейнам и новогодним товарам. Требуется создание, ведение и продвижение групп магазинов в нескольких соцсетях. Задача: создать группы по магазинам игрушек ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется контент менеджер для заполнения магазина товарами. Тематика - детские товары, игрушки, бассейны, новогодние товары. Также написание статей к разделам-подразделам. Требования: Нацеленность на долгосрочное постоянное сотрудничество. Готовность ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад