snoopy-club

Надежда snoopy-club

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иконки для интернет-магазина

    Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка фотографий

    Сети интернет-магазинов для регулярной работы требуется специалист по обработке фотографий. Загруженность непостоянная (от пары фотографий до несколько сотен фотографий за 1 партию). Тематика: новогодние товары, подсвечники, детские игрушки, надувная продукция (круги и пр.), бассейны. ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статический баннер

    Добрый день! Необходимо нарисовать статический баннер для интернет-магазина детских игрушек. Требования: Размер: 650х350px Формат: .jpeg Содержание баннера: Акция: Тематическая неделя (месяц), посвященная скорому наступлению лета. В ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн новогоднего сайта

    e-l-i.ru Кардинально менять дизайн не планируется. Надо будет сделать редизайн определенных элементов главной страницы, а также разработать логотип.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта по продаже бассейнов

    Техническое задание на редизайн сайта http://www.intex-rus.ru 1. Разработка логотипа сайта Логотип должен быть в цветах сайта, отражать основную направленность магазина: продажа бассейнов и детских игровых центров. Основное требование логотипу – он ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание групп в соц сетях

    Мы - сеть интернет магазинов, посвященных детским товарам, игрушкам, бассейнам и новогодним товарам. Требуется создание, ведение и продвижение групп магазинов в нескольких соцсетях. Задача: создать группы по магазинам игрушек ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вакансия контент-менеджер/копирайтер

    $500

    Требуется контент менеджер для заполнения магазина товарами. Тематика - детские товары, игрушки, бассейны, новогодние товары. Также написание статей к разделам-подразделам. Требования: Нацеленность на долгосрочное постоянное сотрудничество. Готовность ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$54
10 баллов
11 лет назад
Иконки для интернет-магазина
Спасибо, Надежда, за приятную работу! Интересный заказ, приятна в общении, оплата моментальная! Рекомендую всем и с удовольствием продолжу работу!
Все отлично! С минимальным ТЗ было выполнено все, чего ожидали. Без лишних вопросов, с творческой ноткой. А главное, очень приятный человек, работать комфортно. Однозначно будем обращаться еще
Ответный отзыв
alex-enko
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Верстка каталога продукции для печати
отлично сработались!!! Буду рад еще сотрудничеству!!!
Алексей профессионал. Работа сделана на высшем уровне! Однозначно сотрудничество будем продолжать. Спасибо!
Ответный отзыв
Tanchutka
Татьяна 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта по продаже бассейнов
Изумительный заказчик. Всё очень конкретно, всё очень оперативно. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Работа была выполнена быстро. Разногласий и конфликтов не возникало. Качество и скорость выполнения работы устраивает. К процессу дизайна подходит очень творчески.
Ответный отзыв
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Вакансия контент-менеджер/копирайтер
Написание статей
Спасибо за отзыв, за своевременную оплату, за высокую оценку! Буду рада продолжать сотрудничество!
Очень довольна работой! Продолжаем сотрудничество! Все выполняется очень быстро и очень качественно! Учитываются все пожелания и замечания! Спасибо!
Ответный отзыв