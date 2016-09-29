snoopy_dev

Яркость, динамика в каждом ролике

Немного о себе:

Всем привет, меня зовут Вадим, мне 17 лет (nn- snoopy)

Недавно я занялся монтажом видео-роликов в программе Adobe Premiere Pro и After Effects. Эта программа меня очень таки заинтересовала, до неё монтировал исключительно в программе Sony Vegas Prо (Продолжительное время занимался разработкой интро и монтажом различных роликов для Youtube и друзей), но постоянно нужно расти и переходить на более профессиональный уровень. И решил взглянуть в сторону Премьера, после чего ещё ниразу не пожалел.

Ставлю сейчас перед собой цели научиться делать красиво, качественно, динамично и чтобы после каждого ролика зритель получал эмоциональное удовлетворение, ведь нашу жизнь именно эмоции делают счастливее.

Готов взяться:

- Создание видео-ролика, трейлера абсолютно на любую тематику.

- Создание мувиков с ваших демок.

- Обзоры на игры, которым я дал название "Интро-обзоры" на своём канале в ютубе (плейлист с примерами:https://goo.gl/rp493d)

- Создание превью для вашего ролика (intro)

Работаю в программах:

- Adobe After Effects

- Adobe Premiere Pro

- Adobe Photoshop

Пишите, всем буду рад ответить