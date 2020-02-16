snooukiedooukie

Здравствуйте. 👋👍Являюсь таргетологом с опытом работы в разных нишах. ✅На связи 24/7. ✅Лично заинтересован в вашем результате. Это в моих интересах. ✅Ответственность во всех аспектах работы с вами.✅Личные, бесплатные рекомендации.✅Умение ценить чужое время и деньги👉Что я буду делать❓➡1. Сделаю анализ конкурентов и подберу целевую аудиторию.➡2. Сделаю тестовую кампанию чтобы понять что работает.➡3. После теста будет оптимизация для уменьшения цены за целевое действие.➡4. Масштабирование (если нужно)➡5. Контроль и внесение необходимых правок в рекламной кампании.Мои услуги стоят от 100$/месМой телеграм - xman123816