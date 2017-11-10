Необходимо выписать основные мысли из 2х часового видео по бизнесу со скриншотами. В подарок - полезное видео с бизнес-лайфхаками
- $3Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создание лендинга для студии лазерной эпиляции и коррекции фигуры. От исполнителя обязательно наличие кейсов в бьюти-сфере.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется человек на проектирование автоворонок (можно уже с готовыми)Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимы специалисты для настройки директа и таргета по мак-адресам. Сразу присылайте кейсы.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
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Перенести изображение с одного отсканированного документа на другойОбработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Создать автоворонку, продукты/услуг различные. Сотрудничество на постоянной основе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Возьму в аренду ИМ, направление канцелярские товары. Бюджет ограничен.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо отличное КП тематика: ИТПродающие тексты11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется подобрать менеджера по продажам из конкретного города. Продукт- ИТ-услуги. Задачи: холодные звонки, закрытие сделок, встречи с потенциальными клиентами.Подбор персонала (HR)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется оформить группу в ВК.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо создать простой сайт из 3х блоков и формы отправки данных на почту.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо создать простой лендинг, примерно 3 блока, включая форму для отправки данных.Веб-программирование72 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать листовку для проведения акции. Листовка должна содержать понятную наглядную инфографику.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется увеличить численность группы. Группа региональная, посвящена автосервисам (Архангельск). Требуются только живые подписчики, из заданного города. Никаких фейков, накруток, и т. д. Пишите цену за 100, 500, 1000 человек. Методы работы. Если сработаемся, заказы будут регулярными.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть паблик ВК. Услуги микроавтобуса. Задача: увеличит численность РЕАЛЬНЫМИ людьми из конкретного города. Никаких ботов. Предлагайте стоимость и какие методы будете использовать.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется создать flash-ролик 229*140 (шир*выс) и заглушку к нему. Тематика: трансферы из аэропорта.Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Создать простую одностороннюю визитку для Службы аренды транспортаДизайн продукции6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо создать простой лого для молодой компании, специализирующейся на ИТ-аутсорсинге. Недорого :) Оплата - безнал на расчетный счет.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходим простой сайт-визитка для сервиса по автоэлектронике.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта. оплата 100 руб./шт. требуется от 10 макетовВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт12 лет назад