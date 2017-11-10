snowchell

Володин Антон snowchell

 
41 годРоссия/Абинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
iversonkz
Искандер 
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Перенести изображение с одного документа на другой
Отличный заказчик! все ясно и доходчиво объяснил, оплату произвел сразу!
Отличный исполнитель. Очень быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Листовка с инфографикой
Антон, благодарю за интересный проект! Мои рекомендации!
Отличный исполнитель, всем рекомендую!
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Простой сайт-визитка на Joomla
Отличный заказчик. Рекомендую Спасибо за сотрудничество
отличный исполнитель. все в срок и качественно.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа
Спасибо за сотрудничество.
Работой доволен, условия и сроки соблюдены.
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Вывод сайта на первые строчки в поисковиках
Сотрудничеством с Антоном осталась довольна
Отличный спец своего дела. все во время и недорого.
Ответный отзыв