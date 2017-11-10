Требуется увеличить численность группы. Группа региональная, посвящена автосервисам (Архангельск). Требуются только живые подписчики, из заданного города. Никаких фейков, накруток, и т. д. Пишите цену за 100, 500, 1000 человек. Методы работы. Если сработаемся, заказы будут регулярными.