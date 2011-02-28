Изольда Линт snowflaikessnowflaikes
46 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Писатель, поэт и Большой талант
Практикующий парапсихолог, журналист, редактор, писатель, поэт, автор трех поэтических сборников
и бесчисленного множества статей в различных газетах и журналах России и Украины.
Портфолио на http://shkolazhizni.ru/authors/izolda/
Ссылку на стихотворные и прочие произведения можно получить при личном общении.
В свободное от основной работы (редактор) время веду психологические тренинги.
Пишу как дышу: легко, непринужденно (особенно в стихотворной форме),
с чувством (юмора в том числе) и обо всем на свете.
Не техник, не IT-шник, не экономист, не юрист, не политик - просто Большой талант!
Стихи, Песни и Проза
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