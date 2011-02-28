Писатель, поэт и Большой талант

Практикующий парапсихолог, журналист, редактор, писатель, поэт, автор трех поэтических сборников

и бесчисленного множества статей в различных газетах и журналах России и Украины.

Портфолио на http://shkolazhizni.ru/authors/izolda/

Ссылку на стихотворные и прочие произведения можно получить при личном общении.

В свободное от основной работы (редактор) время веду психологические тренинги.

Пишу как дышу: легко, непринужденно (особенно в стихотворной форме),

с чувством (юмора в том числе) и обо всем на свете.

Не техник, не IT-шник, не экономист, не юрист, не политик - просто Большой талант!