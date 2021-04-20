Привет! Я довольно недавно сюда попал и хотел бы попробовать использовать свои навыки в работе, то есть просто попробовать выполнять свои заказы. Я умею пользоваться монтажом видео, использую программу Sony Vegas Pro 13, и рисую в ручную рисунки по фотографиям, бывает в черном белом или в цветных гаммах, использую я Adode Photoshop CS6.

В дальнейшем хочу изучить навыки использования Blander и изучить языки программирования html, и более качественей делать видеомонтаж и работу в фотошопе :3

https://www.youtube.com/watch?v=t5rqs6roUfk&t=11s - подобное видео делаю