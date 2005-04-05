sobolev_vall

Мои услуги
Предоставляю услуги дизайна. Работаю на смартфоне так и на компьютере.
Стаж на смартфоне более 2-х лет, на компьютере начинаю только осваивать программу.
Сюда пришел для пассивного заработка, и повышать навык работы в дизайне.
Делаю: Авы, Баннеры, легкую обложку, превью и текст на заказ.
Так-же могу сделать легкий монтаж видео ролика(склейка материала, наложение, и т.д)
Надеюсь моя статья вас не напугала :). Буду рад любому заказу, До встречи..Моя группа
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