sobolev_vall

Мои услуги

Предоставляю услуги дизайна. Работаю на смартфоне так и на компьютере.

Стаж на смартфоне более 2-х лет, на компьютере начинаю только осваивать программу.

Сюда пришел для пассивного заработка, и повышать навык работы в дизайне.

Делаю: Авы, Баннеры, легкую обложку, превью и текст на заказ.

Так-же могу сделать легкий монтаж видео ролика(склейка материала, наложение, и т.д)

Надеюсь моя статья вас не напугала :). Буду рад любому заказу, До встречи..Моя группа