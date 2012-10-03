Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2007 года.
Услуги:
* Дизайн интерьеров
* Визуализация любых зданий и интерьеров
* low & high poly моделинг любой сложности
* Чертежи
Професиональные навыки:
* 3ds max
* V-ray
* Archicad
* Photoshop
* CorelDraw
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Фриланс - основная занятость.Не совмещаю с офисной работой.
Контакты:
Skype: s.denis_85
e-mail: [email protected]
Интерьеры и Экстерьеры
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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