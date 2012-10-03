sobolevdenis

Денис sobolevdenis

 
38 летУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2007 года.

Услуги:

* Дизайн интерьеров

* Визуализация любых зданий и интерьеров

* low & high poly моделинг любой сложности

* Чертежи

Професиональные навыки:

* 3ds max

* V-ray

* Archicad

* Photoshop

* CorelDraw

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фриланс - основная занятость.Не совмещаю с офисной работой.

Контакты:

Skype: s.denis_85

e-mail: [email protected]

CorelDRAW3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Интерьеры и Экстерьеры
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#701
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3D-графика
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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