sobolevstan

Станислав sobolevstan

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин

    Купленный и установленный шаблон интернет-магазина(opencart) ,нужно настроить и полностью подготовить к работе.При желании возможно наполнение контентом.toniroffca.ru/index.php?r...

    Opencart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить шаблон

    $25

    Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Почти весь контент есть.Бюджет 1500 руб.Срок 2 дня.

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить шаблон

    $23

    Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Бюджет 1500р.Вот исходник mnogo-ruk.ru

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить шаблон

    Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Пожалуйста сразу стоимость вашей работы.www.t-moscow.ru

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    Требуется отрисовать логотип по нашим наброскам.Всего 3 штуки.Бюджет для всех трех логотипов 500 руб.На фотографии один из 3 логотипов.

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Требуется выполнить дизайн логотипа для такси.При откликах пишите где можно ознакомиться с вашими работами.Бюджет 2500 рублей.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для автомобиля

    Нужен дизайн виниловых наклеек на автомобили.То есть проект который затрагивает весь кузов автомобиля.Вроде того что на фото.Под определенный модельный ряд.

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Iphpdevelop
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$5
10 баллов
10 лет назад
Натянуть сайт на хостинг
Joomla
Спасибо. Рекомендую!
Все отлично,спасибо
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