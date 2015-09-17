sobolevstan

Купленный и установленный шаблон интернет-магазина(opencart) ,нужно настроить и полностью подготовить к работе.При желании возможно наполнение контентом.toniroffca.ru/index.php?r...
- Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Почти весь контент есть.Бюджет 1500 руб.Срок 2 дня.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $23
Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Бюджет 1500р.Вот исходник mnogo-ruk.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт на джумле надо повесить на хостинг агавы цена 400 рНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Пожалуйста сразу стоимость вашей работы.www.t-moscow.ruСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать 4 картинки ( с помощью монтажа) для сайта, на слайдер(примерно, как на сайте taxi2412.ru). 3 таблицы(как,на сайте city-mobil.ru) таблицы трансфера в аэропорт.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для сайта подготовить (с помощью монтажа) фотографии и таблицы.Бюджет 30 руб за таблицу, 50 руб за одну фотографию.Либо пост оплата либо БС.Сайт t-moscow.ru.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для сайта подготовить(с помощью монтажа) фотографии и таблицы.Бюджет 30 руб за таблицу , 50 руб за одну фотографию.Либо пост оплата либо БС.Сайт t-moscow.ru.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется отрисовать логотип по нашим наброскам.Всего 3 штуки.Бюджет для всех трех логотипов 500 руб.На фотографии один из 3 логотипов.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить дизайн логотипа для такси.При откликах пишите где можно ознакомиться с вашими работами.Бюджет 2500 рублей.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Подготовить для сайта такси прайсы с ценами в определенном стиле,найти и обработать фотографии возможно дополнительно какие-то графические вставки.Сайт простой 4-5 страниц.Бюджет 2000Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн виниловых наклеек на автомобили.То есть проект который затрагивает весь кузов автомобиля.Вроде того что на фото.Под определенный модельный ряд.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт12 лет назад