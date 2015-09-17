sobolevstan

Купленный шаблон сайта joomla англоязычный требуется переделать.Поменять тексты фотографии и т.д. то есть весь контент сайта!САЙТ БУДЕТ НА РУССКОМ и совершенно другой тематики.Почти весь контент есть.Бюджет 1500 руб.Срок 2 дня.