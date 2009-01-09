sobstvennica

Влада Нестерова sobstvennica

 
42 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Высшее экономическое образование, 3 года работы в планово-экономическом отделе крупного промышленного предприятия экономистом-аналитиком.

Дополнительное образование: курсы web-дизайна

Знания и опыт: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, бюджетирование, бизнес-планирование, калькулирование, обработка статистических данных.

Знание программного обеспечения: MS Office, Adobe Photoshop 7.0, CS, Corel Draw

Знание языков: украинский, русский, английский разговорный

Photoshop