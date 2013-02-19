Программист PHP, Web-дизайнер, Администратор сайтов

ОПЫТ

Программист PHP, Верстальщик, Web-дизайнер, Администратор сайтов и пр.

ведение интернет-проектов с 0: создание сайта, внедрение сервисов, разработка рекламных кампаний и реализация их на сайте. В частности разработка и ведение проектов развлекательной направленности (более 20000 хостов), корпоративные сайты, сайты для промышленных предприятий, узкоспециализированные сайты, сайты-визитка, интернет-магазин.

НАВЫКИ

Знание ОС семейства Windows (98/NT/2000/2003 Server/XP/Vista), Unix-подобные ОС. Знание сетевых протоколов TCP/IP‚ DNS‚ DHCP‚ SMTP‚ POP3 и др. Настройка и поддержка локальной сети‚ серверов и рабочих мест. Подключение локальной сети к Интернет, работа с VPN-соединениями. Настройка электронной почты. Разработка политики информационной безопасности организации‚ антивирусная защита‚ резервирование (backup) данных и т.д. Установка и настройка программного обеспечения по желанию сотрудника. Подключение и настройка периферийных устройств. Сборка, установка и наладка вычислительной и оргтехники, сетевого оборудования.

Разработка интернет-проектов (web-программирование, web-дизайн), оптимизация сайтов.

Знание С++, Delphi, Visual Basic, РНР/ MySQL, Jscript, (Х)HTML, CSS, Apache /CGI.

Уверенная работа с пакетом MS Office, Adobe Photoshop, Macromedia (Adobe) Flash.