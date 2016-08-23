socium2016

Бухгалтер, юрист, экономист

Опыт более 11 лет. 1-ое образовании 2005 год"Экономика, бухгалтерский учет и аудит" квалификация: бухгалтер. 2-ое образование 2008 год "Правоведение" квалификация: юрист. Курс специальной подготовки бухгалтеров 2008 год. Повышение квалификации руководителей 2012 год. Работа с предпринимателями разных видов деятельности в том числе: строительство, торговля, услуги. Оказание бухгалтерских услуг налогообложения ОСНО, УСНО, ЕНВД. (ООО, ИП) , юридических услуг, экономических услуг, развите бизнеса (составление бизнес плана, оценка рисков, экономическое обоснование). Знание ПК максимально, свободный пользователь Интернет, работа на удаленном доступе, знание программного обеспечения 1с7,1с8, банк клиент и мн. др.. Самообучаемость, ответственность, инициативность и мн.др.