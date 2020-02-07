socmaxsocmax

SMO оптимизация сайта или Интеграция соцсетей с сайтом.

то такое SEO, SMO, SEM, SEA, SMM?В процессе развития интернет-маркетинга появилось много аббревиатур, которые со временем

«перекочевали» на территорию нашей страны и путают молодых

оптимизаторов. Чтобы не возникало неразберихи необходимо знать, что

означают сокращения, которые применяют в интернет-маркетинге.

SEO (Search Engine Optimization) – это совокупность действий, с помощью

которых в поисковых системах ресурс поднимается в выдаче. Благодаря

этому увеличивается посещаемость сайта.

SMO (Social media optimization) – это комплекс работ, которые проводятся на сайте с целью

его продвижения в соцсетях, например, устанавливаются виджеты и плагины,

которые помогают взаимодействовать с читателями сайта, а на самых

видных местах размещаются блоки кнопок «Поделиться», «Мне нравится» и

т.д.

SEA (Search Engine Advertising) – это рекламные блоки, которые пользователи видят на посещаемых ими ресурсах, а также в выдаче

поисковиков. Благодаря контекстной рекламе Вы сможете привлечь целевую

аудиторию на свой ресурс.

SMM (Social media marketing) – это продвижение Вашего ресурса в соцсетях, блогах, на форумах и т.д.

Раскрутка сайтов реализуется с помощью непрерывной коммуникации с

посетителями, предоставления им качественного контента, полезной и

актуальной информации.