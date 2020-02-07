socmaxsocmax

то такое SEO, SMO, SEM, SEA, SMM?В процессе развития интернет-маркетинга появилось много аббревиатур, которые со временем
«перекочевали» на территорию нашей страны и путают молодых
оптимизаторов. Чтобы не возникало неразберихи необходимо знать, что
означают сокращения, которые применяют в интернет-маркетинге.
SEO (Search Engine Optimization) – это совокупность действий, с помощью
которых в поисковых системах ресурс поднимается в выдаче. Благодаря
этому увеличивается посещаемость сайта.
SMO (Social media optimization) – это комплекс работ, которые проводятся на сайте с целью
его продвижения в соцсетях, например, устанавливаются виджеты и плагины,
которые помогают взаимодействовать с читателями сайта, а на самых
видных местах размещаются блоки кнопок «Поделиться», «Мне нравится» и
т.д.
SEA (Search Engine Advertising) – это рекламные блоки, которые пользователи видят на посещаемых ими ресурсах, а также в выдаче
поисковиков. Благодаря контекстной рекламе Вы сможете привлечь целевую
аудиторию на свой ресурс.
SMM (Social media marketing) – это продвижение Вашего ресурса в соцсетях, блогах, на форумах и т.д.
Раскрутка сайтов реализуется с помощью непрерывной коммуникации с
посетителями, предоставления им качественного контента, полезной и
актуальной информации.