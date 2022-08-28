socolovamasha

Мария socolovamasha

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн логотипа, веб-сайта, оформление вк

Приветствую!

Меня зовут Мария. Я занимаюсь созданием современных и продающихся минималистичных логотипов, созданием обложек для вк, а также дизайн сайтов ( figma).

Для меня дизайн - это не просто красивый визуал, но еще и грамотный маркетинг.

Что я гарантирую:

  • Бесплатные правки
  • Несколько вариантов логотипа
  • Все исходники
  • Скорость не в убыль качеству
  • Постоянную обратную связь

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Контакты:

☎ Telegram: @SoMa0611

✉ Почта: [email protected]

Телефон: 89518071414

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