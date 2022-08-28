Дизайн логотипа, веб-сайта, оформление вк
Приветствую!
Меня зовут Мария. Я занимаюсь созданием современных и продающихся минималистичных логотипов, созданием обложек для вк, а также дизайн сайтов ( figma).
Для меня дизайн - это не просто красивый визуал, но еще и грамотный маркетинг.
Что я гарантирую:
- Бесплатные правки
- Несколько вариантов логотипа
- Все исходники
- Скорость не в убыль качеству
- Постоянную обратную связь
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Контакты:☎ Telegram: @SoMa0611
✉ Почта: [email protected]
Телефон: 89518071414
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип компании "Паровые машины"3 просмотра
- Оформление группы в вк3 просмотра