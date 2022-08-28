Дизайн логотипа, веб-сайта, оформление вк

Приветствую!

Меня зовут Мария. Я занимаюсь созданием современных и продающихся минималистичных логотипов, созданием обложек для вк, а также дизайн сайтов ( figma).

Для меня дизайн - это не просто красивый визуал, но еще и грамотный маркетинг.

Что я гарантирую:

Бесплатные правки

Несколько вариантов логотипа

Все исходники

Скорость не в убыль качеству

Постоянную обратную связь

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Контакты:

☎ Telegram: @SoMa0611

✉ Почта: [email protected]

Телефон: 89518071414

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