Вперёд, к мечте!

Привет!

Меня зовут Дарья, и я - веб-дизайнер.

Свою фриланс-карьеру я начинала на другом сайте, но теперь решила освоиться и на этой платформе тоже.

Обо мне и о работе со мной:

Я искренне люблю своё дело, и считаю своей первостепенной задачей сделать так, чтобы ваш сайт нравился ВАШИМ посетителям. Нравился не картинкой (хотя это тоже имеет значение!), а удобством использования, удовлетворением потребности посетителя.

Я не пропадаю, ответственно подхожу к своей работе, охотно показываю промежуточные результаты, дорожу своими постоянными клиентами и долгосрочным сотрудничеством.

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов любой сложности, готова обсуждать ваши проекты еще на стадии "мне нужен сайт" и никакой конкретики. Разберем, кто ваш клиент, что ему нужно от вашего сайта и как это подать.

Оценим с вами ваших конкурентов, подберу референсы, продумаю благоприятное для вашей аудитории цветовое решение и стиль будущего дизайна.

Мои инструменты: Adobe Photoshop, XD, Illustrator. Изучаю Figma (Я - постоянно развивающийся дизайнер)

Что еще могу предложить Вам: Статические баннеры, логотипы (без сложной графики), визитки, оформление в соцсетях.

Обращайтесь, я уверена, мы сработаемся!