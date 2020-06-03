Я помогу вам с созданием сайта под ключ. CMS WordPress.

﻿Вот это взрыв новостей! Давно такого не было! Приведем уже +100080 клиентов, после нашего

мощнейшего сайта для вас!

Создание сайта для любого бизнеса на WordPress под ключ.

1.CMS WordPress с современным и уникальным дизайном, мобильной версией2.Установка на хостинг.3.Начальная SEO оптимизация.4.Создание текстов для: главной страницы, страницы “о нас”, описание товаров и услуг5.Дальнейшее сопровождение сайта при необходимо

Предлагаем вам:1. Быстрая работа сайта благодаря установке только нужных компонентов!"Нулевая" тема - "Generate Press" (самая быстрая тема на WordPress - 30 Кб ). 2. Использование "Elementor". Мы работаем с самым лучшим и понятным визуальным редактором. В "Elementor" мы разрабатываем все элементы

сайта - шапку, подвал, любой контент, страницы товара или статьи. Реализация любого функционала и внешнего вида сайта под вас. 3. Обширные знания работы интерфейсов и логики сайтов. UI/UX экспертиза. 4. Профессиональное написание трендовых и продающих текстов для вашего бизнеса:- полное погружение в тематику бизнеса;- анализ конкурентов;- написание seo-текстов “для людей”;