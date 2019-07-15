sofaandrva

Ищу работу
Здравствуйте, меня зовут Ахмедова Софья.
Возраст: 18 лет
E-mail: [email protected]
Контактный телефон: +79521630878
Образование:
Окончила 11 классов с отличительным знаком (золотой медалью).
Результаты ЕГЭ:
Русский язык – 100 баллов
Математика: 20/20 баллов (базовый уровень)
Обществознание – 89 баллов
История – 95 баллов
Владение языками:
Русский (разговариваю свободно)
Английский ( уровень B2 – владею разговорным английским)
Личные качества:
Хочу и люблю зарабатывать, легко поддаюсь обучению, имею активную жизненную позицию, пунктуальна и находчива.
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