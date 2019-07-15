sofaandrva

Софья sofaandrva

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ищу работу

Здравствуйте, меня зовут Ахмедова Софья.

Возраст: 18 лет

E-mail: [email protected]

Контактный телефон: +79521630878

Образование:

Окончила 11 классов с отличительным знаком (золотой медалью).

Результаты ЕГЭ:

Русский язык – 100 баллов

Математика: 20/20 баллов (базовый уровень)

Обществознание – 89 баллов

История – 95 баллов

Владение языками:

Русский (разговариваю свободно)

Английский ( уровень B2 – владею разговорным английским)

Личные качества:

Хочу и люблю зарабатывать, легко поддаюсь обучению, имею активную жизненную позицию, пунктуальна и находчива.