sofakonovalova64

Меня зовут Софья Коновалова. Я веб-дизайнер и сайтолог на платформе TILDA
Занимаюсь созданием красивых и продающих сайтов. Таких, чтобы ваши продажи выросли⚡
Мои услуги:
Создание:
Лендингов
Многостраничных сайтов
И ещё:
Определение ЦА
Написание продающих текстов и заголовков
Создание структуры по блокам
Работа в нулевых блоках
Создание прототипа
Составление уникального дизайна
Сбор данных на почту, гугл и прочие.
Подключение форм обратной связи
Подключение корзины
Оптимизация сайта под разные устройства
Почему именно я?
❗ Соблюдение дедлайнов
❗Работаю по предоплате
❗ Бесплатное исправление
❗ НЕ сливаю клиента на полпути
❗Работаю качественно в кратчайшие сроки
❗ Индивидуальный подход к каждому клиенту и его проекту
Связь со мной:
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/SofyaKonovalova
Буду рада ответить на все Ваши дополнительные вопросы