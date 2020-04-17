sofakonovalova64

Сайтолог, веб-дизайнер

Меня зовут Софья Коновалова. Я веб-дизайнер и сайтолог на платформе TILDA

Занимаюсь созданием красивых и продающих сайтов. Таких, чтобы ваши продажи выросли⚡

Мои услуги:

Создание:

 Лендингов

 Многостраничных сайтов

И ещё:

 Определение ЦА

 Написание продающих текстов и заголовков

 Создание структуры по блокам

 Работа в нулевых блоках

 Создание прототипа

 Составление уникального дизайна

 Сбор данных на почту, гугл и прочие.

 Подключение форм обратной связи

 Подключение корзины

 Оптимизация сайта под разные устройства

Почему именно я?

❗ Соблюдение дедлайнов

❗Работаю по предоплате

❗ Бесплатное исправление

❗ НЕ сливаю клиента на полпути

❗Работаю качественно в кратчайшие сроки

❗ Индивидуальный подход к каждому клиенту и его проекту

Связь со мной:

Почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/SofyaKonovalova

Буду рада ответить на все Ваши дополнительные вопросы