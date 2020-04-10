Web | Graphic designer
Привет! Меня зовут Соня и я графический дизайнер.
7+ опыта в дизайне.
Работа в типографии и рекламных агентствах дали мне точно понять, как работает наружняя реклама и что нужно в печатной продукции.
IT-компания помогла мне разобраться с дизайном сайтом и архитектурой приложений.
Меня вдохновляют новые цели и интересные задачи, решение которых понравится не только мне, но и заказчику.
Если тебе нужен графический дизайнер - пиши, я всегда на связи.
Skype: sofia.batishcheva
Mail: [email protected]
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Портфолио
- Сайт домашней кондитерской Alice71 просмотр
- Сайт салона красоты Bloom71 просмотр
- Сайт браслетов для здоровья MOJO77 просмотров
- Редизайн приложения XFit76 просмотров
- Фирменный стиля для кондитерской Леденец52 просмотра
- Лого для магазина спортивной обуви LEAK SNEAK59 просмотров
- Лого для бренда спортивной одежды Engine57 просмотров
- Редизайн приложения JUST people at place70 просмотров