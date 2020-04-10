Web | Graphic designer

Привет! Меня зовут Соня и я графический дизайнер.

7+ опыта в дизайне.

Работа в типографии и рекламных агентствах дали мне точно понять, как работает наружняя реклама и что нужно в печатной продукции.

IT-компания помогла мне разобраться с дизайном сайтом и архитектурой приложений.

Меня вдохновляют новые цели и интересные задачи, решение которых понравится не только мне, но и заказчику.

Если тебе нужен графический дизайнер - пиши, я всегда на связи.

Skype: sofia.batishcheva

Mail: [email protected]