SMM & SEO
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦ. СЕТЯХ и SEO ОПИМИЗАЦИЯ
ЧТО Я МОГУ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
SMM
• Ведение вашего профиля в любой социальной сети
• Создание контент планов
• Увеличение количества подписчиков
• Подбор хэштегов и гео тегов под тематику вашего профиля
• Создание качественных, уникальных текстов
• Создание визуала в едином стиле или создание вашего уникального макета в стиле бесконечной ленты
• Оформление профиля с нуля (аватар, иконки для актуального, макет)
• Настройка, ведение и оптимизация таргетированной рекламы
• Оформление сторис, IGTV и рекламных макетов
• Анализ конкурентов
• Работа с комментариями и отзывами
• Создание масок для инстаграм
• Проведение конкурсов и марафонов
• Работа с блогерами
• Упакую ваш профиль ОТ и ДО!
SEO
• SEO оптимизация сайта под любую тематику
• Оплата нужных запросов
• Расчёт стоимости ежедневно
• Разработка стратегии продвижения
• Оплата только целевых посещений
• Гарантия роста трафика
• Комбинирование методов продвижения
• Отчетность
Буду рада сотрудничеству!
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