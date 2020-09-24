Готова взять ваш профиль и превратить его в конфетку!

SMM & SEO

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦ. СЕТЯХ и SEO ОПИМИЗАЦИЯ

ЧТО Я МОГУ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

SMM

• Ведение вашего профиля в любой социальной сети

• Создание контент планов

• Увеличение количества подписчиков

• Подбор хэштегов и гео тегов под тематику вашего профиля

• Создание качественных, уникальных текстов

• Создание визуала в едином стиле или создание вашего уникального макета в стиле бесконечной ленты

• Оформление профиля с нуля (аватар, иконки для актуального, макет)

• Настройка, ведение и оптимизация таргетированной рекламы

• Оформление сторис, IGTV и рекламных макетов

• Анализ конкурентов

• Работа с комментариями и отзывами

• Создание масок для инстаграм

• Проведение конкурсов и марафонов

• Работа с блогерами

• Упакую ваш профиль ОТ и ДО!

SEO

• SEO оптимизация сайта под любую тематику

• Оплата нужных запросов

• Расчёт стоимости ежедневно

• Разработка стратегии продвижения

• Оплата только целевых посещений

• Гарантия роста трафика

• Комбинирование методов продвижения

• Отчетность

Буду рада сотрудничеству!