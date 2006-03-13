sofia_13_p

Веб-дизайн, логотипы, обработка видео и фотографий, создание различных презентаций

Отлично работаю в Figma и Canva, изучаю Front-end, проходила множество марафоны по верстке сайтов, знаю английский на высоком уровне, а также изучаю немецкий, делаю красивые и интерактивные презентации. Прошла курс по обработке видео и фотографий в Adobe Photoshop и также в других программах. Увлекаюсь рисованием и созданием различных логотипов

Мои работы: