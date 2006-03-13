sofia_13_p

Веб-дизайн, логотипы, обработка видео и фотографий, создание различных презентаций
Отлично работаю в Figma и Canva, изучаю Front-end, проходила множество марафоны по верстке сайтов, знаю английский на высоком уровне, а также изучаю немецкий, делаю красивые и интерактивные презентации. Прошла курс по обработке видео и фотографий в Adobe Photoshop и также в других программах. Увлекаюсь рисованием и созданием различных логотипов
Мои работы:
- https://preeminent-fox-d7e57f.netlify.app/
- https://www.figma.com/file/UN6INF44hatPzIJAUYco2a/Mary-Mills?node-id=0%3A1
- https://www.figma.com/file/YKK5SNmqBpedGKrxNeUasU/My-third-work?node-id=0%3A
- https://www.canva.com/design/DAFBUOzKs6g/Cp3ptyjp7bnExTdvmWpaTw/edit?utm_content=DAFBUOzKs6g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton