sofia_melnikova

София Мельикова sofia_melnikova

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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Ф.И.О:                          Мельникова София Александровна

Образование:           Бакалавр (студентка 5 курса), направление «Тележурналистика»

Опыт работы:          

  • 2010 – 2013 Изучала организацию  телепрограмм на «Первом  национальном».﻿2012 – 2013 стажировкана телеканале «IСTV» в  информационной редакции ﻿«Факты», «Максимум в Украине», и развлекательной программе «Козырная жизнь».
  • 2013 – помощник журналиста в программе «Несекретные файлы».  
  • 2013 – 2014 ООО «Телекритика» на должности журналиста.
  • 2014 – 2015 журналист-аналитикинформационного политического издательства «Politica-ua.com».Рерайтинг, копирайтинг, SEO. 
Вакансии:   Журналист, копирайтер, автор статей

Личные данные :   Свободно владеюрусским, украинским. Базовое знание ПК и английского. Пишу художественные,публицистические, аналитические тексты, на любую тематику. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, SEO.Быстро учусь.

Контакты:  e-mail: [email protected]

 

                                                                    Пример журналистских работ:

Аналитические статьи в интернет издании «Politica-ua.com»

http://politica-ua.com/yulina-tysyacha-i-obizhennye-vkladchiki-voruem-u-tretego-pokoleniya/

http://politica-ua.com/neftyanye-mestorozhdeniya-za-bescenok-maxinacii-yacenyuka-firtasha-i-stavickogo/

http://politica-ua.com/turchinov-prevrashhaetsya-prevrashhaetsya-turchinov-v-beriyu/