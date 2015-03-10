sofia_melnikova

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Ф.И.О: Мельникова София Александровна

Образование: Бакалавр (студентка 5 курса), направление «Тележурналистика»

Опыт работы:

2010 – 2013 Изучала организацию телепрограмм на «Первом национальном». ﻿2012 – 2013 стажировкана телеканале «IСTV» в информационной редакции ﻿ «Факты», «Максимум в Украине» , и развлекательной программе «Козырная жизнь» .

﻿2012 – 2013 стажировкана телеканале в информационной редакции ﻿ , и развлекательной программе . 2013 – помощник журналиста в программе «Несекретные файлы» .

. 2013 – 2014 ООО «Телекритика» на должности журналиста.

на должности журналиста. 2014 – 2015 журналист-аналитикинформационного политического издательства «Politica-ua.com».Рерайтинг, копирайтинг, SEO.

Вакансии: Журналист, копирайтер, автор статей

Личные данные : Свободно владеюрусским, украинским. Базовое знание ПК и английского. Пишу художественные,публицистические, аналитические тексты, на любую тематику. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, SEO.Быстро учусь.

Контакты: e-mail: [email protected]

Пример журналистских работ:

Аналитические статьи в интернет издании «Politica-ua.com»

http://politica-ua.com/yulina-tysyacha-i-obizhennye-vkladchiki-voruem-u-tretego-pokoleniya/

http://politica-ua.com/neftyanye-mestorozhdeniya-za-bescenok-maxinacii-yacenyuka-firtasha-i-stavickogo/

http://politica-ua.com/turchinov-prevrashhaetsya-prevrashhaetsya-turchinov-v-beriyu/