sofia_melnikova

Ф.И.О: Мельникова София Александровна
Образование: Бакалавр (студентка 5 курса), направление «Тележурналистика»
Опыт работы:
- 2010 – 2013 Изучала организацию телепрограмм на «Первом национальном».2012 – 2013 стажировкана телеканале «IСTV» в информационной редакции «Факты», «Максимум в Украине», и развлекательной программе «Козырная жизнь».
- 2013 – помощник журналиста в программе «Несекретные файлы».
- 2013 – 2014 ООО «Телекритика» на должности журналиста.
- 2014 – 2015 журналист-аналитикинформационного политического издательства «Politica-ua.com».Рерайтинг, копирайтинг, SEO.
Личные данные : Свободно владеюрусским, украинским. Базовое знание ПК и английского. Пишу художественные,публицистические, аналитические тексты, на любую тематику. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, SEO.Быстро учусь.
Контакты: e-mail: [email protected]
Пример журналистских работ:
Аналитические статьи в интернет издании «Politica-ua.com»
http://politica-ua.com/yulina-tysyacha-i-obizhennye-vkladchiki-voruem-u-tretego-pokoleniya/
http://politica-ua.com/neftyanye-mestorozhdeniya-za-bescenok-maxinacii-yacenyuka-firtasha-i-stavickogo/
http://politica-ua.com/turchinov-prevrashhaetsya-prevrashhaetsya-turchinov-v-beriyu/